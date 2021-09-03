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03.09.2021  06:00   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 3 сентября

Утром ожидается непродолжительное прояснение, в остальное время будет держаться пасмурная погода. После ночного дождя существенных осадков синоптики не прогнозируют.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 3 сентября

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +8°...+11°C (ощущается как +9°C). Ветер северо-западный, 7 м/с. Влажность воздуха 78%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +16°...+18°C (ощущается как +18°C). Ветер северо-западный, 8 м/с. Влажность воздуха 50%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +16°...+13°C (ощущается как +17°C). Ветер северо-западный, 7 м/с. Влажность воздуха 37%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 10%. Активность Солнца будет немного повышена ранним утром. В целом геомагнитная обстановка не повлияет негативно на метеозависимых людей.

Народные приметы. Наши предки приметили: если в этот день погода ясная - будет еще четыре недели такая.

На рябине много ягод – осенью будут частые дожди.

Как береза начинает желтеть, такая и осень будет: снизу – поздняя, сверху – ранняя.

Большое количество желудей говорит о том, что на Рождество выпадет много снега.

Тэги:  погода в харькове, прогноз погоды, харьков
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