Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 3 сентября

Утром ожидается непродолжительное прояснение, в остальное время будет держаться пасмурная погода. После ночного дождя существенных осадков синоптики не прогнозируют.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +8°...+11°C (ощущается как +9°C). Ветер северо-западный, 7 м/с. Влажность воздуха 78%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +16°...+18°C (ощущается как +18°C). Ветер северо-западный, 8 м/с. Влажность воздуха 50%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.
Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +16°...+13°C (ощущается как +17°C). Ветер северо-западный, 7 м/с. Влажность воздуха 37%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 10%. Активность Солнца будет немного повышена ранним утром. В целом геомагнитная обстановка не повлияет негативно на метеозависимых людей.
Народные приметы. Наши предки приметили: если в этот день погода ясная - будет еще четыре недели такая.
На рябине много ягод – осенью будут частые дожди.
Как береза начинает желтеть, такая и осень будет: снизу – поздняя, сверху – ранняя.
Большое количество желудей говорит о том, что на Рождество выпадет много снега.
Если хотите добиться успеха, старайтесь поменьше скромничать. Сегодня лучше слегка прихвастнуть, чем умолчать о своих достижениях!
На протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Ночью небольшой дождь, днем кратковременный дождь, гроза.
2 сентября 1996 года, в соответствии с Указом тогдашнего Президента Леонида Кучмы, в Украине началась денежная реформа.
влажность:
давление:
ветер: