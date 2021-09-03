03.09.2021 07:00

Как побороть одиночество: события 3 сентября

3 сентября в мире отмечается День борьбы с одиночеством. Одиночество называют болезнью 21 века. И от нее в последнее время страдает все больше и больше людей.

По результатам проведенного в Чикагском университете исследования выяснилось, что одиночество оказывает пагубное влияние на здоровье человека, схожее с алкоголем, курением и перееданием. Ученые считают, что изоляция от социума равна выкуриванию пятнадцати сигарет в день. Кроме того, люди, страдающие от одиночества, очень подвержены нервным, сердечно-сосудистым и другим психосоматическим заболеваниям (болезням от нервов).

А бороться с этой «болезнью» можно только в компании. Как ее найти – есть несколько способов.



1. Устраните искаженное понятия о себе и других. Не стоит видеть в окружающих недоброжелателей а также копаться в себе. Недаром говорят – «хочешь изменить ситуацию, начни с самого себя».



2. Откройтесь миру. Стоит научиться искренне улыбаться миру, здороваться с соседями, находить новых друзей в рабочем коллективе, в поездках, путешествиях.



3. Восстановите старые связи. Зачем искать новых друзей, если есть столько старых? Может, стоит найти записную книжку и связаться с ними?



4. Помогите тому, кому хуже вас. Считается, что меньше всего страдают от одиночества люди, занятые благотворительной, педагогической и медицинской деятельностью. Стоит взять это на заметку.



5. Учитесь общаться «просто так».



6. Хобби и работа. Если вы найдете себе любимое дело по душе – например, будете посещать клуб рукоделия, бассейн, фитнес-центр, займетесь волонтерской деятельностью, – то обязательно найдете себе хорошую компанию.



Также в этот день...



В 1752 году в Великобритании 3-го сентября… просто не существовало. В связи с переходом на григорианский календарь после 2 сентября наступило сразу 14-е. Знакомая ситуация… У нас каждый год после 31 декабря сразу наступает 14 января.



1830 – началась «болдинская осень» Александра Сергеевича Пушкина.



1838 – в Киеве открыт Институт благородных девиц.



1864 – взрыв смел с лица земли стокгольмскую лабораторию Альфреда Нобеля, где он вместе с отцом проводил свои опыты с нитроглицерином. Погибли 5 помощников и младший брат Альфреда – Эмиль. Отца от горя разбил удар. Но Альфред свои опыты не прекратил, и через три года получил патент на изготовление динамита.



1875 – родился Фердинанд Порше, выдающийся автоконструктор.



1912 – в Англии Начал работу первый в мире консервный завод.



1914 – американка Мэри Фелпс Якоб получила первый патент на пошив бюстгальтера. Он назывался Caresse Crosby.



1915 – в австрийской армии создан полк украинских сечовых стрельцов.



1939 – Великобритания, Франция, Индия, Австралия и Новая Зеландия объявили войну Германии.



1941 – родился Сергей Довлатов, русский писатель и журналист.



1950 – родился Евгений Паперный, актер, мастер озвучания/дубляжа. Его голосом говорят Лом и Спикер в «Приключениях капитана Врунгеля», доктор Ливси в «Острове Сокровищ».



1953 – родился Жан-Пьер Жене, французский кинорежиссер («Амели», «Долгая помолвка» и др.), сценарист, драматург.



1965 – родился Чарли Шин (изначально – Карлос Эстевес), американский актер («Взвод», «Уолл-стрит», «Горячие головы», «Погоня», «Пришествие» и т.п.).



1972 – родилась Лика (Стар, МС, нужное подчеркнуть), певица. Была одной из первопроходцев евроденса и вообще актуальной танцевальной музыки в 1990-х. За что честь ей и хвала.



1973 – в Киеве открыт памятник Лесе Украинке.



1976 – родилась Наталья О’Шей (Николаева) (сценическое имя – Хелависа), автор песен и лидер фолк-группы «Мельница».



1977 – Элвис Пресли в 17-й раз занял первую строку британского хит-парада с песней «Way Down»; это первая из песен Пресли, ставших хитом № 1 уже после смерти певца.



1984 – в Великобритании доктор Алек Джеффриз из Лестерского университета обнаружил, что последовательность оснований в ДНК является индивидуальной особенностью каждого человека. Это свойство ДНК, известное как «генетические отпечатки», стало использоваться при установлении родственных отношений и в криминалистике.



1995 – основан eBay, самый известный интернет-аукцион.



1993 – В Массандре (Крым) президенты России и Украины Борис Ельцин и Леонид Кравчук подписали протокол об урегулировании конфликта вокруг Черноморского флота.



2000 – В Киеве основана российско-украинская женская поп-группа «ВИА Гра».



2005 – Сборная Украины по футболу впервые в своей истории завоевала право выступить на Кубке Мира.



2009 – в Лос-Анджелесе состоялись похороны Майкла Джексона.



2014 – в селе Победа на Луганщине жертвами налетов российской авиации стали более 200 местных гражданских жителей. По другим источникам, поселок Победа сравняли с землей российские боевики из реактивных установок «Смерч». В результате бомбардировок была тоже уничтожена военная база 3-го батальона территориальной обороны Львовщины «Воля», которая находилась вблизи села.



Именины отмечают: Александр, Григорий, Игнатий, Изабелла, Корнилий, Марфа, Павел, Рафаил, Фаддей.