01.11.2021 10:35 Рита Парфенова

Сколько новых случаев Covid-19 выявили в Харькове

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 851 случай заражения коронавирусом в Харькове.

Всего за предыдущие сутки на утро 1 ноября в Харькове и области диагностировали 1227 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 207 642 человек. Выздоровело 169 967 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 32 953 человека.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 892 человек (в том числе 8515 жителя города Харькова). 135 человек заболели в Изюмском районе, 73 – в Чугуевском, 47 – в Купянском, 43 – в Лозовском, 32 – в Красноградском, 5 – в Богодуховском.





Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 31 октября.