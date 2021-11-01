01.11.2021 09:22 Евгений Клочко
Набирайте баклажки: в Харькове 1 ноября отключат воду (адреса)
В части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат холодную воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Московский район:
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ул. Академика Павлова, 140-а (подъезд №3, стояк),
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ул. Героев Труда, 47 (подъезд №8, стояк),
-
пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 72 (подъезд №6, стояк) до 17:00 1 ноября;
-
ул. Героев Труда, 37-д (подъезд №7, стояк),
-
ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 25-а (подъезд №2, стояк) до 20:00 1 ноября.
Немышлянский район:
-
ул. Маршала Рыбалко, 49-в (п. №3, стояк), до 20:00 1 ноября.
Новобаварский район:
-
ул. Маршала Конева, 9 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 1 ноября.
Слободской район:
-
ул. Танкопия, 6 (спаренный стояк) до 17:00 1 ноября;
-
пр. Героев Сталинграда, 41-а (подъезд №1, стояк) до 20:00 1 ноября.
Холодногорский район:
-
ул. Полтавский Шлях, 188/10 (подъезд №2, стояк),
-
ул. Золочевская, 30/1 (подъезд №4, стояк),
-
ул. Славянская, 6 (подъезд №3, стояк) до 20:00 1 ноября.
Шевченковский район:
-
ул. Шекспира, 13, 15,
-
ул. Новомирная (ч/с),
-
ул. Сумская, 71 (стояк),
-
пр. Победы, 74-в (подъезд №1, стояк),
-
пер. 23 Августа, 3 (подъезд №1, стояк),
-
пр. Победы, 64 (подъезд №1, стояк),
-
пр. Победы, 54 (подъезд №6) до 20:00 1 ноября.
Индустриальный район:
-
ул. Франтишека Крала, 33-а (подъезд №2, стояк),
-
ул. Шариковая, 5-а до 17:00 1 ноября.
Напомним, 31 октября в части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключали воду.
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