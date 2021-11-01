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01.11.2021  09:22   Евгений Клочко

Набирайте баклажки: в Харькове 1 ноября отключат воду (адреса)

В части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат холодную воду.

Аварийное отключение холодной воды в Харькове

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Московский район:

  • ул. Академика Павлова, 140-а (подъезд №3, стояк),
  • ул. Героев Труда, 47 (подъезд №8, стояк),
  • пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 72 (подъезд №6, стояк) до 17:00 1 ноября;
  • ул. Героев Труда, 37-д (подъезд №7, стояк),
  • ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 25-а (подъезд №2, стояк) до 20:00 1 ноября.

Немышлянский район:

  • ул. Маршала Рыбалко, 49-в (п. №3, стояк), до 20:00 1 ноября.

Новобаварский район:

  • ул. Маршала Конева, 9 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 1 ноября.

Слободской район:

  • ул. Танкопия, 6 (спаренный стояк) до 17:00 1 ноября;
  • пр. Героев Сталинграда, 41-а (подъезд №1, стояк) до 20:00 1 ноября.

Холодногорский район:

  • ул. Полтавский Шлях, 188/10 (подъезд №2, стояк),
  • ул. Золочевская, 30/1 (подъезд №4, стояк),
  • ул. Славянская, 6 (подъезд №3, стояк) до 20:00 1 ноября.

Шевченковский район:

  • ул. Шекспира, 13, 15,
  • ул. Новомирная (ч/с),
  • ул. Сумская, 71 (стояк),
  • пр. Победы, 74-в (подъезд №1, стояк),
  • пер. 23 Августа, 3 (подъезд №1, стояк),
  • пр. Победы, 64 (подъезд №1, стояк),
  • пр. Победы, 54 (подъезд №6) до 20:00 1 ноября.

Индустриальный район:

  • ул. Франтишека Крала, 33-а (подъезд №2, стояк),
  • ул. Шариковая, 5-а до 17:00 1 ноября.

Напомним, 31 октября в части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключали воду.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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