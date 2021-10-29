29.10.2021 17:33 Дмитрий Колоней

В понедельник перекроют движение возле "Металлиста" в Харькове

Возле стадиона в Харькове нельзя будет проехать более трех часов.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на горсовет, в Харкове будет запрещено движение во Власовском переулке, на улице Храмова, а также по Плехановской улице на участке между улицами Молочной и Державинской.

Ограничения будут действовать с 17:00 до 20:30 1 ноября 2021 года. По информации Департамента инфраструктуры, это связано с проведением футбольного матча между командами ФК Металлист (Харьков) – ФК «Колос» (Ковалевка).

На время проведения матча станции метро «Спортивная» и «Метростроителей» будут закрыты на вход/выход пассажиров.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове официально открыли Академию футбола «Металлист». На территории спорткомплекса «Металлист» состоялся фестиваль.