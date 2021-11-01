01.11.2021 08:00

Праздник 1 ноября: традиции, приметы и запреты дня

Международный день вегана появился 1 ноября 1994 года, когда Веганское общество отмечало свое 50-летие.

Слово «веган» было образовано Дональдом Уотсоном из первых трех и последних двух букв английского слова «vegetarian» (рус. «вегетарианец», «вегетарианский»). Этот термин начал использоваться Веганским обществом, основанным Уотсоном 1 ноября 1944 года в Лондоне. Веганы – это строгие вегетарианцы, которые не только исключают из своего рациона мясо и рыбу, но исключают и любые другие продукты животного происхождения – яйца, молоко, мед и тому подобные продукты. Веганы не носят одежду из кожи, меха, шерсти и шелка и, более того, не пользуются продуктами, тестировавшимися на животных. Причины отказа могут быть разными, но основная – это нежелание быть причастным к убийству животных и жестокому обращению с ними.

Приметы дня

1 ноября отмечатся Иванов день. В церковном календаре это дата перенесения мощей преподобного Иоанна Рыльского.



Несколько веков назад считалось, что 1 ноября нечисть спускается на землю и начинает пугать прохожих, ведьмы устраивают шабаши. Люди хотели отпугнуть злые силы, а потому сами наряжались устрашающими персонажами, устраивали шумные шествия.



Хозяева посвящали день отдыху, собирались в компании и распивали пиво, рассказывали различные байки и страшные истории.



А вот курам было не до веселья — 1 ноября было принято их резать. Обязательно на Иванов день хозяйки готовили из свежего куриного мяса суп-лапшу, подавали жареную курицу, а главным украшением стола были курники — большие круглые закрытые пироги, в которых слоями укладывалась начинка: куриное мясо, лук, рис, отваренные и мелко порубленные яйца, при этом каждый слой перекладывался блинами.



Издавна первый день ноября считался проводами осени, встречей зимы и отмечался повсюду. А о том, какой будет зима, судили по приметам:

Иванов день выдался морозным – значит в день Дмитрия Солунского (8 ноября) будет наблюдаться оттепель.

В этот день стоит большая грязь – зима придет через 4 недели.

Если в этот день холодно, значит весна не скоро настанет.

Также в этот день...

В 609 году языческий храм – Пантеон, построенный в Риме Марком Агриппой, был переосвящен как Церковь всех мучеников. Впоследствии эта дата в западных странах (сперва установлена Римско-католической церковью, а позднее принята и многими протестантскими деноминациями) стала отмечаться как День всех святых. В этот день широко распространено поминовение усопших, во Франции в т. ч. и в светском контексте. В ряде западноевропейских государств является выходным днем.



1512 – впервые взорам посетителей предстала роспись свода Сикстинской капеллы работы Микеланджело.



1604 – в лондонском дворце Уайтхолл состоялась премьера трагедии Шекспира «Отелло».



1834 – первое упоминание в печати о карточной игре покер, описанной как игра лодочников Миссисипи.



1892 – родился Александр Алехин, русский шахматист, выступавший за Российскую империю, Советскую Россию и Францию, четвертый чемпион мира по шахматам.



1894 – в Париже французский микробиолог Эмиль Ру объявил о создании антидифтерийной сыворотки.



1897 – студенты Туринского университета основали знаменитый итальянский футбольный клуб «Ювентус».



1941 – открыт мост между США и Канадой над Ниагарским водопадом (Радужный мост).



1952 – США производят взрыв первой водородной бомбы.



1962 – Харьков стал городом-миллионником. В семье Марущак родился мальчик. Для родителей, Андрея и Виктории, он был первенцем, а для города – миллионным жителем.



1973 – родилась Айшвария Рай Баччан, индийская актриса и фотомодель. Победительница конкурса «Мисс мира» 1994 года.



1993 – Европейское Экономическое Сообщество преобразуется в Европейский Союз.



1998 – основан Европейский суд по правам человека.

Именины отмечают

Дмитрий, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Садко, Сергей, Феликс.