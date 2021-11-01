Гороскоп на 1 ноября для всех знаков Зодиака: что обещают звезды

Эмоции часто берут верх над логикой: сегодня у вас все шансы переделать массу дел, а насколько они будут полезны – остается под вопросом.
Вас охватит страсть к перемене мест. И окружающим будет нетрудно подбить вас на любую авантюру, предполагающую поездки.
День склоняет к приключениям, причем желательно в теплой компании близких по духу людей. Вы даже готовы выступить в роли организатора, придумав с кем, когда и куда можно пойти.
Морально приготовьтесь к тому, что сегодня все мысли и чувства будут написаны у вас на лице. Играйте на опережение – сами озвучьте их вслух.
Вы готовы впитывать позитивные эмоции окружающих. Звезды советуют специально посещать те места, где жизнь бьет ключом.
Пришло время удовлетворить свое любопытство по ряду вопросов. Это может быть знакомство с каким-то человеком, смена имиджа или просмотр нового фильма.
Сегодня вы будете разрываться между делами из разряда «хочется» и «надо». Возможно, только к концу дня удастся немного развеяться и осуществить хотя бы что-нибудь из задуманного.
Ждите, что сегодня о вас вспомнят даже те, с кем вы не общались долгое время. Впрочем, это позволит отточить ваши коммуникационные способности и чувство юмора.
Окружающие будут страдать от вашей жесткости в общении. Единственное, что вас извиняет, – это искренность: затевая спор, вы верит, что пытаетесь уберечь оппонента от ошибок.
Смириться с серыми буднями помогут мечты о путешествиях. Даже если отпуск еще за горизонтом, можно подготовить плацдарм для путешествия: полазить по сайтам, изучить туры и даже сделать пару звонков в агентство.
Не пора ли отважиться на эксперимент: что-нибудь в жизни сделать по-новому и посмотреть, к чему это приведет. Достаточно изменить маршрут на работу, меню на обед, привычку проводить свободное время – это может привести к интересным последствиям и переменам.
Имеет смысл приложить все усилия для того, чтобы выбраться в свет. Сегодня есть все шансы показать себя во всей красе и завязать полезные знакомства.
День склоняет к тому, чтобы провести его на своей привычной территории. Если хочется какого-то движения, пригласите к себе близких и друзей, устройте вечеринку.
Действуйте в рамках поговорки «семь раз отмерь - один отрежь». В любых делах не стоит ждать от окружающих уступок и компромиссов.
Небо в Харькове будет покрыто облаками. С утра ожидается дождь, который будет идти практически весь день.
Ежегодно 2 ноября отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.
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