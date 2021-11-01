01.11.2021 07:00

Гороскоп на 1 ноября для всех знаков Зодиака: что обещают звезды

Эмоции часто берут верх над логикой: сегодня у вас все шансы переделать массу дел, а насколько они будут полезны – остается под вопросом.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Вас охватит страсть к перемене мест. И окружающим будет нетрудно подбить вас на любую авантюру, предполагающую поездки.

Телец (21 апреля – 21 мая)

День склоняет к приключениям, причем желательно в теплой компании близких по духу людей. Вы даже готовы выступить в роли организатора, придумав с кем, когда и куда можно пойти.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Морально приготовьтесь к тому, что сегодня все мысли и чувства будут написаны у вас на лице. Играйте на опережение – сами озвучьте их вслух.

Рак (22 июня – 23 июля)

Вы готовы впитывать позитивные эмоции окружающих. Звезды советуют специально посещать те места, где жизнь бьет ключом.

Лев (24 июля – 23 августа)

Пришло время удовлетворить свое любопытство по ряду вопросов. Это может быть знакомство с каким-то человеком, смена имиджа или просмотр нового фильма.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Сегодня вы будете разрываться между делами из разряда «хочется» и «надо». Возможно, только к концу дня удастся немного развеяться и осуществить хотя бы что-нибудь из задуманного.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Ждите, что сегодня о вас вспомнят даже те, с кем вы не общались долгое время. Впрочем, это позволит отточить ваши коммуникационные способности и чувство юмора.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Окружающие будут страдать от вашей жесткости в общении. Единственное, что вас извиняет, – это искренность: затевая спор, вы верит, что пытаетесь уберечь оппонента от ошибок.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Смириться с серыми буднями помогут мечты о путешествиях. Даже если отпуск еще за горизонтом, можно подготовить плацдарм для путешествия: полазить по сайтам, изучить туры и даже сделать пару звонков в агентство.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Не пора ли отважиться на эксперимент: что-нибудь в жизни сделать по-новому и посмотреть, к чему это приведет. Достаточно изменить маршрут на работу, меню на обед, привычку проводить свободное время – это может привести к интересным последствиям и переменам.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Имеет смысл приложить все усилия для того, чтобы выбраться в свет. Сегодня есть все шансы показать себя во всей красе и завязать полезные знакомства.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

День склоняет к тому, чтобы провести его на своей привычной территории. Если хочется какого-то движения, пригласите к себе близких и друзей, устройте вечеринку.