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01.11.2021  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 1 ноября

Понедельник порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня набегут облака, и вечером будет пасмурно. Без осадков.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 1 ноября 2021 года

Ноябрь придет в Харьков вместе с теплой воздушной массой с юго-востока, так что смело можно ожидать повышения ночной и дневной температуры. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +4°...+10°C (ощущается как +4°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 74%. Атмосферное давление 759 мм рт.ст.

Днем переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +11°...+13°C (ощущается как +13°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с​​. Влажность воздуха 70%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +8°...+6°C (ощущается как +8°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 65%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 10%. Неспокойной будет первая половина дня, около шести часов ожидаются слабые магнитные бури. Затем повышенная активность Солнца пойдет на спад.

Народные приметы. Если в этот день будет холодно и пойдет снег, то весна будет поздняя и холодная. А если сегодня придет потепление — в следующем году весна будет теплой и ранней.

Тэги:  погода в харькове, прогноз погоды, харьков
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