Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 1 ноября

Понедельник порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня набегут облака, и вечером будет пасмурно. Без осадков.
Ноябрь придет в Харьков вместе с теплой воздушной массой с юго-востока, так что смело можно ожидать повышения ночной и дневной температуры. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +4°...+10°C (ощущается как +4°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 74%. Атмосферное давление 759 мм рт.ст.
Днем переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +11°...+13°C (ощущается как +13°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 70%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +8°...+6°C (ощущается как +8°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 65%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 10%. Неспокойной будет первая половина дня, около шести часов ожидаются слабые магнитные бури. Затем повышенная активность Солнца пойдет на спад.
Народные приметы. Если в этот день будет холодно и пойдет снег, то весна будет поздняя и холодная. А если сегодня придет потепление — в следующем году весна будет теплой и ранней.
Действуйте в рамках поговорки «семь раз отмерь - один отрежь». В любых делах не стоит ждать от окружающих уступок и компромиссов.
Небо в Харькове будет покрыто облаками. С утра ожидается дождь, который будет идти практически весь день.
Ежегодно 2 ноября отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.
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