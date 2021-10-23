23.10.2021 15:00 Виталий Хиневич
В Харькове официально открыли Академию футбола «Металлист»
23 октября на территории спорткомплекса «Металлист» состоялся фестиваль.
Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ
.
Мероприятие прошло с участием выступлений музыкальных групп «Агонь» и «Танок на майдані Конґо». Также звучал легендарный гимн «Металлиста».
Стоит отметить, что в заведении смогут обучаться до 3 тысяч юных спортсменов разной возрастной категории.
Тренировочные занятия будут проходить на 14 футбольных полях с покрытием последнего поколения от компании «Desso Sports System».
На современных футбольных полях прошли показательные тренировочные выступления, также на фестивале представлена детская развлекательная программа с аттракционами и другими интересными локациями, кроме этого работает зона фуд-корта.
Праздник продлится с 23 по 24 октября, вход свободный.
Напомним, ранее впервые в Харькове прошел турнир по уличному футболу
. Состязания проходили при поддержке Харьковского городского совета.
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