31.10.2021 09:29 Рита Парфенова
Набирайте баклажки: в Харькове 31 октября отключат воду (адреса)
В части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат холодную воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Московский район:
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ул. Академика Павлова, 140-а (п. №3, стояк),
-
ул. Героев Труда, 47 (п. №8, стояк) до 17:00 31 октября;
-
ул. Героев Труда, 37-д (п. №7, стояк),
-
ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 25-а (п. №2, стояк),
-
ул. Валентиновская (Блюхера), 38-а (п. №1) до 20:00 31 октября.
Немышлянский район:
-
ул. Маршала Рыбалко, 49-в (п. №3, стояк),
-
ул. Харьковских дивизий, 8/1 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 31 октября.
Новобаварский район:
-
ул. Маршала Конева, 9 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 31 октября.
Слободской район:
-
ул. Танкопия, 6 (спаренный стояк) до 17:00 31 октября;
-
ул. Ньютона, 135 (п. №1, стояк),
-
пр. Героев Сталинграда, 179 (спаренный стояк),
-
ул. Кошкина, 2, 4, пр. Московский, 122,
-
ул. Соича, 1, 2, 4,
-
ул. Плехановская, 119, 121, 145, 147,
-
ул. Балашовская, 26,
-
проезд Балашовский (Нехаенко), 10, 12 до 20:00 31 октября.
Холодногорский район:
-
ул. Полтавский шлях, 188/10 (п. №2, стояк),
-
ул. Золочевская, 30/1 (п. №4, стояк),
-
ул. Славянская, 6 (п. №3, стояк),
-
пер. Горный, 1/7,
-
пер. 3-й Таганский, 4-а до 20:00 31 октября.
Шевченковский район:
-
ул. Сумская, 71 (стояк),
-
пр. Победы, 74-в (п. №1, стояк),
-
ул. 23 Августа, 3 (п. №1, стояк) до 20:00 31 октября.
Напомним, 30 октября в части домов пяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключали воду.
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