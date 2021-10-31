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31.10.2021  09:29   Рита Парфенова

Набирайте баклажки: в Харькове 31 октября отключат воду (адреса)

В части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат холодную воду.

Аварийное отключение холодной воды в Харькове

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Московский район:

  • ул. Академика Павлова, 140-а (п. №3, стояк),
  • ул. Героев Труда, 47 (п. №8, стояк) до 17:00 31 октября;
  • ул. Героев Труда, 37-д (п. №7, стояк),
  • ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 25-а (п. №2, стояк),
  • ул. Валентиновская (Блюхера), 38-а (п. №1) до 20:00 31 октября.

Немышлянский район:

  • ул. Маршала Рыбалко, 49-в (п. №3, стояк),
  • ул. Харьковских дивизий, 8/1 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 31 октября.

Новобаварский район:

  • ул. Маршала Конева, 9 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 31 октября.

Слободской район:

  • ул. Танкопия, 6 (спаренный стояк) до 17:00 31 октября;
  • ул. Ньютона, 135 (п. №1, стояк),
  • пр. Героев Сталинграда, 179 (спаренный стояк),
  • ул. Кошкина, 2, 4, пр. Московский, 122,
  • ул. Соича, 1, 2, 4,
  • ул. Плехановская, 119, 121, 145, 147,
  • ул. Балашовская, 26,
  • проезд Балашовский (Нехаенко), 10, 12  до 20:00 31 октября.

Холодногорский район:

  • ул. Полтавский шлях, 188/10 (п. №2, стояк),
  • ул. Золочевская, 30/1 (п. №4, стояк),
  • ул. Славянская, 6 (п. №3, стояк),
  • пер. Горный, 1/7,
  • пер. 3-й Таганский, 4-а до 20:00 31 октября.

Шевченковский район:

  • ул. Сумская, 71 (стояк),
  • пр. Победы, 74-в (п. №1, стояк),
  • ул. 23 Августа, 3 (п. №1, стояк) до 20:00 31 октября.

Напомним, 30 октября в части домов пяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключали воду.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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