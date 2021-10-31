31.10.2021 08:30 Рита Парфенова

Выборы-2021: как открылись избирательные участки в Харькове

В воскресенье, 31 октября в Харькове проходят внеочередные выборы мэра Харькова.

Избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00, сообщает РЕДПОСТ.



По информации пресс-службы Нацполиции, по состоянию на 8:15 открылись 604 избирательных участка Харькова. Один спецучасток № 631/645 в Немышлянском районе города по причине болезни двух членов комиссии не открылся к 8.40. Указанное событие зарегистрировано в Едином учете отдела полиции №2 ХРУП №2. Проводится проверка.



Порядок на избирательных участках города во время голосования и места расположения территориальных избирательных комиссий будут охранять более 2 тысяч сотрудников полиции.



Также правоохранители обеспечат сохранность избирательных бюллетеней и другой документации во время их перевозки членами избирательных комиссий.

Напоминаем, что для участия в выборах мэра нужно иметь только паспорт – бумажный или ID-карту. Как официально разъяснил ЦИК, дополнительные документы (в том числе, о вакцинации или ПЦР-тесты) на избирательных участках не нужны.





