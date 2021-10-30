30.10.2021 19:55

Чтобы проголосовать на выборах, ковид-сертификат не нужен: заявление городской ЦИК

Слухи о том, что у избирателей на входе в участки для голосования будут проверять ковид-сертификаты или требовать ПЦР-тест, опровергли в Харьковской городской избирательной комиссии.

Заявление депутата Верховной Рады Михаила Радуцкого, что для голосования на выборах мэра Харькова необходимо предъявить сертификат о вакцинации или ПЦР-тест, глава Харьковской городской территориальной избирательной комиссии Елена Матвиенко назвала «фейкром», сообщает РЕДПОСТ.



«Ни Избирательным кодексом, ни одним нормативно-правовым актом это (требование предъявить ковид-сертификат. – прим. ред) не определено. Члены избирательной комиссии имеют свои полномочия согласно кодексу, ни не могут проверять ни ПЦР-тесты, ни ковид-сертификаты. На участке могут проверять только паспорт в виде книжки или ID-карты, все», – заявила Матвиенко.





На всех избирательных участках будут приняты необходимые противоэпидемиологические меры. На входе будет проводиться температурный скрининг. Для избирателей с температурой оборудованы специальные кабинки для голосования.



Кроме того, на 41-м избирательном участке, расположенном в учебных заведениях Харькова, 31 октября с 8.00 до 18.00 все желающие смогут вакцинироваться против коронавируса. Будут предложены вакцины Coronavac, Pfizer или AstraZeneca.