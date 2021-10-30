30.10.2021 19:43 Евгений Клочко

Заряжайте телефоны: В Харькове без света 31 октября 2021 года останутся 263 жилых дома

В Харькове в воскресенье, 31 октября 2021 года, планируется отключение в Центральном районе электрических сетей города.



Заряжайте телефоны: В Харькове без света 31 октября 2021 года останутся 263 жилых дома



Электричество будет отсутствовать в связи с плановыми техническими работами, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковоблэнерго.

В воскресенье, 31 октября, с 8:00 до 17:00 электричества может не быть по таким адресам:

Центральный район

ул. Артельная , 17;

, 17; ул. Варваровская , 1;

, 1; ул. Вятская , 100; 101; 101А; 103; 103А; 105; 107; 107А; 29; 30; 31; 32А; 32Б; 33; 33А; 34; 35; 35А; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 44А; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 52; 52А; 52Б; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 80А; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 87А; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95А; 96; 97; 98; 98А; 99;

, 100; 101; 101А; 103; 103А; 105; 107; 107А; 29; 30; 31; 32А; 32Б; 33; 33А; 34; 35; 35А; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 44А; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 52; 52А; 52Б; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 80А; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 87А; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95А; 96; 97; 98; 98А; 99; ул. Галинская , 8;

, 8; ул. Люсинская , 16; 92;

, 16; 92; ул. Моисеевская , 10; 10/6; 11; 12; 13; 13А; 14; 15; 16; 19; 21; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 4; 9;

, 10; 10/6; 11; 12; 13; 13А; 14; 15; 16; 19; 21; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 4; 9; ул. Ново-Веринская , 1; 1А; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 2; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 31; 32; 32Б; 33; 34; 35; 35А; 36; 37; 39; 39А; 4; 42; 42А; 44; 46; 48; 5; 50; 52; 6; 7; 8; 9;

, 1; 1А; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 2; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 31; 32; 32Б; 33; 34; 35; 35А; 36; 37; 39; 39А; 4; 42; 42А; 44; 46; 48; 5; 50; 52; 6; 7; 8; 9; ул. Новохарьковская , 1; 10; 11; 11А; 12; 13; 14; 15; 16; 16А; 17; 18; 19; 19/1; 20; 21; 21/25; 22; 24; 25; 25А; 26; 27; 28; 28А; 3; 30; 30А; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 4; 40; 43А; 45; 45А; 47; 49; 49А; 5; 51; 53; 55; 59; 59А; 59Б; 59В; 6; 63; 65; 7; 70А; 72; 72А; 74; 76А; 78; 8; 80; 84; 86; 88; 9; 90; 90А; 92;

, 1; 10; 11; 11А; 12; 13; 14; 15; 16; 16А; 17; 18; 19; 19/1; 20; 21; 21/25; 22; 24; 25; 25А; 26; 27; 28; 28А; 3; 30; 30А; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 4; 40; 43А; 45; 45А; 47; 49; 49А; 5; 51; 53; 55; 59; 59А; 59Б; 59В; 6; 63; 65; 7; 70А; 72; 72А; 74; 76А; 78; 8; 80; 84; 86; 88; 9; 90; 90А; 92; ул. Пестеля , 21; 43;

, 21; 43; ул. Тюринская, 11; 11А;

11; 11А; ул. Алчевских, 49;

49; ул. Каразина , 1; 5;

, 1; 5; ул. Костомаровская , 5/7; 6;

, 5/7; 6; ул. Маяковского , 11; 14; 15; 22; 22А; 24;

, 11; 14; 15; 22; 22А; 24; ул. Мироносицкая , 72;

, 72; ул. Чернишевськая, 8; 81ТА83; 84; 85; 85/14; 86; 87; 88; 95.

Напомним, 29 октября 2021 года в Харькове отключали электричество в части домов шести районов города.