31.10.2021 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на воскресенье, 31 октября

Когда утренний туман развеется, в Харькове на небе не будет ни облачка. Без осадков.

В проследний день октября погоду задает антициклон Rosamunde. Будет солнечно и сухо, а в ночные и утренние часы местами будет туман. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха 0°...+6°C (ощущается как +2°C). Ветер юго-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 763 мм рт.ст.



Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +11°...+13°C (ощущается как +14°C). Ветер юго-восточный, 3 м/с​​. Влажность воздуха 58%. Атмосферное давление 762 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +8°...+6°C (ощущается как +10°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 39%. Атмосферное давление 761 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 35%. Сутки начнутся сильной магнитной бурей. К вечеру ситуация немного стабилизируется, но благоприятной ее будет назвать все-таки сложно.



Народные приметы. Наши предки 31 октября заглядывали в колодцы, чтобы узнать погоду на ближайшее время: перед морозом вода в колодцах и реках поднимается, перед дождем – опускается.