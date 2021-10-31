Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на воскресенье, 31 октября

Когда утренний туман развеется, в Харькове на небе не будет ни облачка. Без осадков.
В проследний день октября погоду задает антициклон Rosamunde. Будет солнечно и сухо, а в ночные и утренние часы местами будет туман. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха 0°...+6°C (ощущается как +2°C). Ветер юго-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 763 мм рт.ст.
Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +11°...+13°C (ощущается как +14°C). Ветер юго-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 58%. Атмосферное давление 762 мм рт.ст.
Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +8°...+6°C (ощущается как +10°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 39%. Атмосферное давление 761 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 35%. Сутки начнутся сильной магнитной бурей. К вечеру ситуация немного стабилизируется, но благоприятной ее будет назвать все-таки сложно.
Народные приметы. Наши предки 31 октября заглядывали в колодцы, чтобы узнать погоду на ближайшее время: перед морозом вода в колодцах и реках поднимается, перед дождем – опускается.
Эмоции часто берут верх над логикой: сегодня у вас все шансы переделать массу дел, а насколько они будут полезны – остается под вопросом.
Понедельник порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня набегут облака, и вечером будет пасмурно. Без осадков.
Международный день вегана появился 1 ноября 1994 года, когда Веганское общество отмечало свое 50-летие.
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