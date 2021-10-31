Гороскоп на 31 октября для всех знаков Зодиака: что обещают звезды

Чтобы день прошел мирно, старайтесь удержаться от критики. А если так и тянет устроить разборки – день идеален для генеральной уборки.
Возможно, придется пересмотреть свое мнение о каком-то человеке, событии или проблеме – ситуация подкинет новые факты, с которыми придется считаться.
Терпимость сегодня не ваш конек. Поэтому старатесь держать свое «единственно верное» мнение при себе, а если все-таки высказал – быть готовым пойти на компромисс.
У вас все должно быть прекрасно: и душа, и мысли, и окружающая обстановка. Звезды сошлись так, чтобы замечать вокруг не только соринки, но и недостатки окружающих.
Даже на самые простые повседневные дела смотрите под новым углом – и найдете в них не замечаемые раньше нюансы. И у окружающих от вас просто не останется тайн.
Финансовые вопросы нагонят и могут втянуть в какое-то денежное разбирательство. В переговорах старайтесь не горячиться и избегать ненужных деталей.
Вы проснетесь с уверенностью в том, что ваше занятие единственно важное и правильное, поэтому нежелание окружающих помогать будет приравнено к саботажу.
Хороший день, чтобы внести ясность в отношения с кем-то, если такая необходимость есть. Если вы о чем-то не решались поговорить, – сегодня эти вопросы можете поднять без опаски.
Следует быть готовым к переменам. Занятие, в котором вы были убежден на все сто процентов, может вдруг оказаться не таким, показавшись неожиданной стороной.
Неясность в делах или в словах будет раздражать, заставляя вникать до тех пор, пока не останется белых пятен. Это позволит избежать ошибок и подвохов.
Пришло время решить, от чего уже давно пора избавиться в своей жизни, чтобы освободить место для нового. Пора перестать цепляться за то, что нежизнеспособно.
Сегодня вы не склонны к компромиссам. «Да» – значит «да», «нет» – значит «нет», все остальное от лукавого.
Звезды советуют не спешить с принятием любых серьезных решений – лучше потратить время на то, чтобы собрать «доказательную базу».
Эмоции часто берут верх над логикой: сегодня у вас все шансы переделать массу дел, а насколько они будут полезны – остается под вопросом.
Понедельник порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня набегут облака, и вечером будет пасмурно. Без осадков.
Международный день вегана появился 1 ноября 1994 года, когда Веганское общество отмечало свое 50-летие.
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