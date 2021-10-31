31.10.2021 07:00

Гороскоп на 31 октября для всех знаков Зодиака: что обещают звезды

Чтобы день прошел мирно, старайтесь удержаться от критики. А если так и тянет устроить разборки – день идеален для генеральной уборки.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Возможно, придется пересмотреть свое мнение о каком-то человеке, событии или проблеме – ситуация подкинет новые факты, с которыми придется считаться.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Терпимость сегодня не ваш конек. Поэтому старатесь держать свое «единственно верное» мнение при себе, а если все-таки высказал – быть готовым пойти на компромисс.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

У вас все должно быть прекрасно: и душа, и мысли, и окружающая обстановка. Звезды сошлись так, чтобы замечать вокруг не только соринки, но и недостатки окружающих.

Рак (22 июня – 23 июля)

Даже на самые простые повседневные дела смотрите под новым углом – и найдете в них не замечаемые раньше нюансы. И у окружающих от вас просто не останется тайн.

Лев (24 июля – 23 августа)

Финансовые вопросы нагонят и могут втянуть в какое-то денежное разбирательство. В переговорах старайтесь не горячиться и избегать ненужных деталей.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Вы проснетесь с уверенностью в том, что ваше занятие единственно важное и правильное, поэтому нежелание окружающих помогать будет приравнено к саботажу.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Хороший день, чтобы внести ясность в отношения с кем-то, если такая необходимость есть. Если вы о чем-то не решались поговорить, – сегодня эти вопросы можете поднять без опаски.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Следует быть готовым к переменам. Занятие, в котором вы были убежден на все сто процентов, может вдруг оказаться не таким, показавшись неожиданной стороной.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Неясность в делах или в словах будет раздражать, заставляя вникать до тех пор, пока не останется белых пятен. Это позволит избежать ошибок и подвохов.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Пришло время решить, от чего уже давно пора избавиться в своей жизни, чтобы освободить место для нового. Пора перестать цепляться за то, что нежизнеспособно.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Сегодня вы не склонны к компромиссам. «Да» – значит «да», «нет» – значит «нет», все остальное от лукавого.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Звезды советуют не спешить с принятием любых серьезных решений – лучше потратить время на то, чтобы собрать «доказательную базу».