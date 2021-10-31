Праздники 31 октября: традиции, приметы и запреты дня

Профессиональный праздник работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства ежегодно отмечается в последнее воскресенье октября.
Корни праздника уходят еще во времена Союза. Тогда отмечался День работника автомобильного транспорта, попросту День водителя. Но в с 1993 года в соответствии с Указом Президента № 452/93 в Украине начали отмечать День автомобилиста и дорожника. И теперь его отмечают не только те, кто собственно сидит за рулем, но и все работники дорожно-транспортной отрасли в целом.
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Ежегодно 31 октября, начиная с 2014 года, отмечается Всемирный день городов, который был установлен ООН в декабре 2013 года с целью привлечения внимания широкой международной общественности к проблемам мировой урбанизации. В 2021 году тема праздника: «Адаптация городов для обеспечения устойчивости к изменению климата».
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31 октября, в канун Дня всех святых, отмечается Хэллоуин. Говорят, этому празднику не менее двух тысяч лет. Его истоки лежат в кельтской культуре. У кельтов существовали «начала времен года». Их было четыре. Самхейн знаменовал собой приход зимы и отмечался 31 октября.
В VII веке Папа Бонифаций IV утвердил 1 ноября День Всех Святых, желая отвлечь английский народ от языческих обычаев. Позже 2 ноября стало Днем Душ – когда поминали всех умерших. Однако традиции сохранились в народной памяти, и победить их до конца так и не удалось.
Сейчас праздник стал красивым и ужасным зрелищем. Дети наряжаются в костюмы чудовищ и ходят по соседским домам, требуя сладостей. Также устраивают маскарады и выставляют в окно полую тыкву с вырезанными глазами и ртом и свечкой внутри, чтобы отпугнуть духов. Кстати, тыква – изобретение американцев. А до того в Ирландии и Шотландии страшные рожи, в которые потом вставляли свечки, вырезали из реп и картофелин, в Англии – из свеклы.
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Если же вы принципиально противитесь нашествию заграничных традиций, сегодня есть более приближенный праздник – Международный день Черного моря. 31 октября 1996 года шесть причерноморских стран – Болгария, Румыния, Турция, Грузия, Россия и Украина – подписали Стратегический план действий по реабилитации и защите Черного моря. Этот план был разработан после проведения всесторонних исследований морской среды, которые показали, что ее жизнеспособность существенно ухудшилась в сравнении с предыдущими тремя десятилетиями.
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А для противящихся праздникам в принципе есть Международный день экономии. Он ежегодно отмечается в мире 31 октября за исключением тех стран, в которых эта дата является праздничной, поскольку идея Дня заключалась в том, чтобы все банки были открыты, и население имело возможность переводить сбережения на свои счета. В Германии, например, Всемирный день экономии отмечается в последний рабочий день перед 31 октября, так как 31 октября является выходным днем в некоторых областях (Днем Реформации).
31 октября почитается память святого апостола и евангелиста Луки. Из-за созвучия с именем святого в этот день большое внимание уделяли луку и его целебным свойствам. В этот день нужно было съесть немного лука, чтобы укрепить свое здоровье и защитить себя от зимних болезней. Считалось, что лук, съеденный в Луков день, может излечить даже от хронических заболеваний.
В 1517 году монах ордена августинцев, профессор философии и теологии университета в Виттенберге Мартин Лютер обнародовал 95 тезисов против индульгенций, прибив текст тезисов к дверям собора в Виттенберге. Тем самым было положено начало Реформации в Европе.
1795 – родился Джон Китс, английский поэт-романтик.
1888 – шотландский изобретатель Джон Бойд Данлоп запатентовал пневматические шины для велосипеда.
1892 – Артур Конан Дойль опубликовал книгу «Приключения Шерлока Холмса».
1902 – проложен первый телеграфный кабель через Тихий океан – из Канады в Австралию.
1911 – родился Александр Ахиезер (1911-2000) – известный харьковский физик-теоретик, профессор, Академик Академии наук УССР, один из участников атомного проекта. В рамках декоммунизации именем ученого названа бывшая улица Халтурина в Харькове.
1922 – родился Анатолий Папанов, советский актер театра и кино, народный артист СССР.
1941 – завершен мемориал США на горе Рашмор. Это – высеченные в граните головы 4 президентов США – Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Авраама Линкольна и Теодора Рузвельта, олицетворяющих соответственно рождение, философию, объединение и экспансию нации.
1961 – родился Питер Джексон, новозеландский режиссер, снявший «Властелина колец» и «Хоббита».
1981 – родился Дмитрий Шуров, украинский музыкант, пианист, композитор, член группы Esthetic Education; бывший участник группы Океан Ельзи. Последние годы занимается сольным проектом Pianoбой.
1985 – День рождения группы «Ария».
1995 – Верховная Рада Украины приняла Закон Украины о присоединении к Уставу Совета Европы.
2011 – население Земли превысило 7 миллиардов человек. Организация Объединенных Наций приняла решение считать семимиллиардным человеком на Земле родившуюся на Филиппинах Даницу Мэй Камачо.
Андрей, Гавриил, Давид, Елизавета, Злата, Иван, Иосиф, Леонтий, Лука, Марина, Николай, Осип (Иосиф), Семен, Сергей, Юлиана.
Эмоции часто берут верх над логикой: сегодня у вас все шансы переделать массу дел, а насколько они будут полезны – остается под вопросом.
Понедельник порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня набегут облака, и вечером будет пасмурно. Без осадков.
Международный день вегана появился 1 ноября 1994 года, когда Веганское общество отмечало свое 50-летие.
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