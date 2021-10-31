31.10.2021 08:00

Праздники 31 октября: традиции, приметы и запреты дня

Профессиональный праздник работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства ежегодно отмечается в последнее воскресенье октября.

Корни праздника уходят еще во времена Союза. Тогда отмечался День работника автомобильного транспорта, попросту День водителя. Но в с 1993 года в соответствии с Указом Президента № 452/93 в Украине начали отмечать День автомобилиста и дорожника. И теперь его отмечают не только те, кто собственно сидит за рулем, но и все работники дорожно-транспортной отрасли в целом.



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Ежегодно 31 октября, начиная с 2014 года, отмечается Всемирный день городов, который был установлен ООН в декабре 2013 года с целью привлечения внимания широкой международной общественности к проблемам мировой урбанизации. В 2021 году тема праздника: «Адаптация городов для обеспечения устойчивости к изменению климата».



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31 октября, в канун Дня всех святых, отмечается Хэллоуин. Говорят, этому празднику не менее двух тысяч лет. Его истоки лежат в кельтской культуре. У кельтов существовали «начала времен года». Их было четыре. Самхейн знаменовал собой приход зимы и отмечался 31 октября.



В VII веке Папа Бонифаций IV утвердил 1 ноября День Всех Святых, желая отвлечь английский народ от языческих обычаев. Позже 2 ноября стало Днем Душ – когда поминали всех умерших. Однако традиции сохранились в народной памяти, и победить их до конца так и не удалось.



Сейчас праздник стал красивым и ужасным зрелищем. Дети наряжаются в костюмы чудовищ и ходят по соседским домам, требуя сладостей. Также устраивают маскарады и выставляют в окно полую тыкву с вырезанными глазами и ртом и свечкой внутри, чтобы отпугнуть духов. Кстати, тыква – изобретение американцев. А до того в Ирландии и Шотландии страшные рожи, в которые потом вставляли свечки, вырезали из реп и картофелин, в Англии – из свеклы.



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Если же вы принципиально противитесь нашествию заграничных традиций, сегодня есть более приближенный праздник – Международный день Черного моря. 31 октября 1996 года шесть причерноморских стран – Болгария, Румыния, Турция, Грузия, Россия и Украина – подписали Стратегический план действий по реабилитации и защите Черного моря. Этот план был разработан после проведения всесторонних исследований морской среды, которые показали, что ее жизнеспособность существенно ухудшилась в сравнении с предыдущими тремя десятилетиями.



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А для противящихся праздникам в принципе есть Международный день экономии. Он ежегодно отмечается в мире 31 октября за исключением тех стран, в которых эта дата является праздничной, поскольку идея Дня заключалась в том, чтобы все банки были открыты, и население имело возможность переводить сбережения на свои счета. В Германии, например, Всемирный день экономии отмечается в последний рабочий день перед 31 октября, так как 31 октября является выходным днем в некоторых областях (Днем Реформации).

Приметы дня

31 октября почитается память святого апостола и евангелиста Луки. Из-за созвучия с именем святого в этот день большое внимание уделяли луку и его целебным свойствам. В этот день нужно было съесть немного лука, чтобы укрепить свое здоровье и защитить себя от зимних болезней. Считалось, что лук, съеденный в Луков день, может излечить даже от хронических заболеваний.

Также в этот день...

В 1517 году монах ордена августинцев, профессор философии и теологии университета в Виттенберге Мартин Лютер обнародовал 95 тезисов против индульгенций, прибив текст тезисов к дверям собора в Виттенберге. Тем самым было положено начало Реформации в Европе.



1795 – родился Джон Китс, английский поэт-романтик.



1888 – шотландский изобретатель Джон Бойд Данлоп запатентовал пневматические шины для велосипеда.



1892 – Артур Конан Дойль опубликовал книгу «Приключения Шерлока Холмса».



1902 – проложен первый телеграфный кабель через Тихий океан – из Канады в Австралию.



1911 – родился Александр Ахиезер (1911-2000) – известный харьковский физик-теоретик, профессор, Академик Академии наук УССР, один из участников атомного проекта. В рамках декоммунизации именем ученого названа бывшая улица Халтурина в Харькове.



1922 – родился Анатолий Папанов, советский актер театра и кино, народный артист СССР.



1941 – завершен мемориал США на горе Рашмор. Это – высеченные в граните головы 4 президентов США – Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Авраама Линкольна и Теодора Рузвельта, олицетворяющих соответственно рождение, философию, объединение и экспансию нации.



1961 – родился Питер Джексон, новозеландский режиссер, снявший «Властелина колец» и «Хоббита».



1981 – родился Дмитрий Шуров, украинский музыкант, пианист, композитор, член группы Esthetic Education; бывший участник группы Океан Ельзи. Последние годы занимается сольным проектом Pianoбой.



1985 – День рождения группы «Ария».



1995 – Верховная Рада Украины приняла Закон Украины о присоединении к Уставу Совета Европы.



2011 – население Земли превысило 7 миллиардов человек. Организация Объединенных Наций приняла решение считать семимиллиардным человеком на Земле родившуюся на Филиппинах Даницу Мэй Камачо.

Именины отмечают:

Андрей, Гавриил, Давид, Елизавета, Злата, Иван, Иосиф, Леонтий, Лука, Марина, Николай, Осип (Иосиф), Семен, Сергей, Юлиана.