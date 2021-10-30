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30.10.2021  10:33   Рита Парфенова

Набирайте баклажки: в Харькове 30 октября отключат воду (адреса)

В части домов пяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат холодную воду.

Аварийное отключение холодной воды в Харькове

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Киевский район:

  • ул. Мироносицкая, 70,
  • ул. Астрономическая, 23 до 12:00 30 октября.

Московский район:

  • ул. Академика Павлова, 140-а (п. №3, стояк),
  • ул. Героев Труда, 47 (п. №8, стояк) до 17:00 31 октября;
  • ул. Героев Труда, 37-д (п. №7, стояк),
  • ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 25-а (п. №2, стояк) до 20:00 31 октября.

Слободской район:

  • ул. Ньютона, 135(п. №1, стояк),
  • ул. Танкопия, 6 (п. №11) до 20:00 31 октября.

Холодногорский район:

  • пер. Горный, 1/7,
  • пер. 3-й Таганский, 4-а,
  • ул. Золочевская, 30/1 (п. №4, стояк),
  • пер. 3-й Таганский, 7 (стояк),
  • ул. Полтавский шлях, 188/10 (п. №2, стояк) до 20:00 31 октября.

Шевченковский район:

  1. пл. Павловская (Р. Люксембург ), 5 (п. №4) до 17:00 30 октября;
  2. ул. Сумская, 71 (стояк) до 20:00 30 октября.


Напомним, 29 октября в части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключали воду.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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