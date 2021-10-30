День тишины в Харькове: что запрещено за сутки до голосования на выборах

Сегодня в полночь наступил так называемый «День тишины» – введен полный запрет на какую-либо политическую агитацию.
Предвыборная агитация заканчивается в 24:00 последней пятницы перед днем выборов, сообщает РЕДПОСТ со сылкой на статью 54 закона Украины «Местные выборы».
День тишины нужен избирателям, чтобы отдохнуть от политической рекламы и еще раз все взвесить перед принятием важного решения.
В полночь 30 октября коммунальные службы должны очистить стены и столбы от предвыборной агитации, снять борды с политической рекламой.
В этот период запрещена любая агитация (распространение листовок на улицах и в агитпалатках, подкуп избирателей товарами и услугами), а также обнародование результатов социологических исследований, поскольку они могут повлиять на мнение избирателей. Разрешена только информацию непосредственно о самих выборах, разъяснение законодательных норм и порядка голосования.
В пресс-службе Нацполиции отметили, что ст. 212-10 КУоАП любая политическая агитация в «день тишины» является нарушением ст. 212-10 КУоАП. При выявлении нарушений правоохранители будут составлять административный протокол, предусматривающий наложение штрафа в размере 510-850 гривен, а в отношении должностных лиц – 850-1360 гривен.
Комментариев: 0
Самое лучшее, что можно сделать в свободное время, это завалиться на диван с книгой, впрочем, и любые другие виды интеллектуального отдыха вполне подойдут.
Туманное утро, солнечный день и ясный вечер – такую погоду прогнозируют синоптики в этот выходной. Осадков не ожидается.
В народе 30 ноября называли Осия Колесник.
влажность:
давление:
ветер: