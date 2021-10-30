30.10.2021 09:36 Рита Парфенова

День тишины в Харькове: что запрещено за сутки до голосования на выборах

Сегодня в полночь наступил так называемый «День тишины» – введен полный запрет на какую-либо политическую агитацию.



Фото из открытых источников

Предвыборная агитация заканчивается в 24:00 последней пятницы перед днем выборов, сообщает РЕДПОСТ со сылкой на статью 54 закона Украины «Местные выборы».



День тишины нужен избирателям, чтобы отдохнуть от политической рекламы и еще раз все взвесить перед принятием важного решения.



В полночь 30 октября коммунальные службы должны очистить стены и столбы от предвыборной агитации, снять борды с политической рекламой.



В этот период запрещена любая агитация (распространение листовок на улицах и в агитпалатках, подкуп избирателей товарами и услугами), а также обнародование результатов социологических исследований, поскольку они могут повлиять на мнение избирателей. Разрешена только информацию непосредственно о самих выборах, разъяснение законодательных норм и порядка голосования.



В пресс-службе Нацполиции отметили, что ст. 212-10 КУоАП любая политическая агитация в «день тишины» является нарушением ст. 212-10 КУоАП. При выявлении нарушений правоохранители будут составлять административный протокол, предусматривающий наложение штрафа в размере 510-850 гривен, а в отношении должностных лиц – 850-1360 гривен.

Напомним, согласно утвержденному ЦИК календарному плану 31 октября 2021 года с 8:00 до 20:00 состоится голосование по выборам Харьковского городского головы. Результаты выборов должны быть установлены до 12 ноября включительно.











