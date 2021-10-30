30.10.2021 08:00

30 октября: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

В народе 30 ноября называли Осия Колесник.





30 октября почитается память святого пророка Осии, который имел дар возвещать бедствия.



Наши предки дали этому днь название Колесник – в это время заканчивался летний путь и начинался зимний. «На пророка Осию колесо прощается с осью», – говорили они, подрузумевая, что в качестве транспаорта пора менять телегу на сани.



Телеги ставили в сараи до весны, а перед этим проверяли их исправность. А по последнему скрипу колес телеги гадали об урожае. Если колеса едут тихо и не скрипят — на следующий год уродится много хлеба и овощей.



По звуку колеса судили и о наличии/отсутствии денег в следующзем году. Если громче скрипит левое колесо, то большую часть денег придется отдать, а если правое, – сможете сделать накопления.



Детям в этот день загадывали загадки о колесах и телегах. Известны, например, такие: «Барыня подкрашена, поперек подпоясана, а спина намазана»; «Четыре братца уговорились гоняться, как ни бегут, друг друга не догонят»; «Один идет, четверых за собой ведет, а пятый сидит, во все глаза глядит».



Приметы дня:



Если кукушка села на сухое дерево и начала куковать – быть морозу.

Если 30 октября домашние животные крепко спят, то скоро наступит тепло.

В старину в этот день знахари советовали не посещать баню.

Также в этот день…

1751 – родился Ричард Шеридан, ирландский драматург и политик («Соперники», «Поездка в Скарборо», «Школа злословия»).



1871 – родился Поль Валери, французский поэт и философ («Юная Парка», «Морское кладбище», «Тетради»).



1848 – во Львове начался первый съезд украинских деятелей науки – «Собор русских ученых».



1877 – в Харкове родился Константин Иванович Платонов, психиатр и психоневролог, известный своими исследованиями в области психотерапии и гипноза, автор оригинальной методики обезболивания гипнозом при родах, ученик В. М. Бехтерева.



1888 – Джон Лауд (Уэймут, шт. Массачусетс) запатентовал шариковую ручку.



1937 – родился Клод Лелюш, французский кинорежиссер («Мужчина и женщина», «Брак», «Кот и мышь»).



1938 – в США на радиостанции CBS состоялась трансляция радиоверсии фантастического романа Герберта Уэллса «Война миров», стилизованная под прямой репортаж с места событий. Многие американцы поверили в реальность событий, что вызвало невиданную панику.



1941 – началась блокада Севастополя с суши во время 2-й мировой войны. После 250 дней обороны в июле 1942 года Севастополь капитулировал.



1960 – родился Диего Марадона, футболист, бывший главный тренер сборной Аргентины.



1967 – впервые в космосе произведена автоматическая стыковка кораблей, это были аппараты «Космос-186» и «Космос-188», являвшиеся прототипами космического корабля Союз.



1974 – узники мордовских лагерей впервые отметили голодовкой день политзаключенных. С 1991 года отмечается как День памяти жертв политических репрессий.



1987 – в Киеве дебютировала украинская рок-группа «Вопли Видоплясова» (сокращенно ВВ).



1990 – произведена стыковка туннеля, соединившего Англию и Францию под Ла-Маншем.

Именины отмечают:

Александр, Анатолий, Андрей, Антон, Демьян, Изабелла, Иосиф, Кузьма, Лазарь, Леонтий, Осия, Сергей, Софья, Юлиан.