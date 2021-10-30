Гороскоп на 30 октября для всех знаков Зодиака: что обещают звезды

Самое лучшее, что можно сделать в свободное время, это завалиться на диван с книгой, впрочем, и любые другие виды интеллектуального отдыха вполне подойдут.
Если хотите произвести впечатление на окружающих, сделайте ставку на свой ум и интеллект. Сегодня будут востребованы темы, далекие от светской болтовни: политика, экономика, философия, математика...
Идеи благоустройства своего жилища, пришедшие сегодня в голову, вы будете стараться реализовать силами близких. Если речь о генеральной уборке – это еще не беда. Главное, на скорую руку не затеять крупную перестановку мебели или даже ремонт.
Тайны Вселенной занимают вас больше злободневных проблем. И все же старайтесь правильно расставлять приоритеты, чтобы вся энергия не ушла в пустые разговоры.
Сегодня в вас проснется финансист – мозг будет работать четко, жонглируя цифрами и фактами. Если посвятите день мыслям о том, как улучшить материальное положение, сумеете разработать план, который поможет неплохо заработать.
Гадать, что творится в душах людей, вы не будете, а захотите узнать это точно с помощью вопросов в лоб. Впрочем, не будете таить от окружающих и свои мысли, подробно объясняя, чего хотите. B такая практика окажется эффективной.
Вы способны отлично работать в команде, если четко осознаете, что делаете и для чего. Если же окружающие не сочтут нужным посвящать вас во все детали, им же хуже – придется им все делать самим.
Звезды советуют сосредоточиться на создании интеллектуальных связей с людьми. Ведь для более глубоких отношений одних лишь симпатий мало, необходимо найти общие темы и интересы.
Залог успешного дня – это план, учитывающий мельчайшие детали. Не важно, о чем идет речь, – о крупном событии или вечеринке для узкого круга лиц. Спланировав любое действие заранее, обречете его на успех!
Звезды советуют выбраться куда-нибудь, где есть шанс встретиться и поговорить с интересными, знающими людьми. Такая беседа вас сейчас необходима, как глоток свежего воздуха!
Даже если вы не слишком любите интеллектуальные дискуссии, сегодня можете сделать исключение из правил. Цель этого проста: вы настолько уверены в своем интеллектуальном превосходстве, что не прочь продемонстрировать его всем вокруг.
Любое дело может забуксовать, если слишком много думать и все усложнять. Сегодня вы рискует заблудиться в лабиринте собственных мыслей, вызывая недовольство окружающих.
Будьте внимательнее ко всему, что происходит вокруг: окружающие будут говорить важные вещи. Сможете собрать информацию по какому-то вопросу, услышать ценный совет или отличную идею.
Чтобы день прошел мирно, старайтесь удержаться от критики. А если так и тянет устроить разборки – день идеален для генеральной уборки.
Когда утренний туман развеется, в Харькове на небе не будет ни облачка. Без осадков.
Профессиональный праздник работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства ежегодно отмечается в последнее воскресенье октября.
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