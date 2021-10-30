30.10.2021 07:00

Гороскоп на 30 октября для всех знаков Зодиака: что обещают звезды

Самое лучшее, что можно сделать в свободное время, это завалиться на диван с книгой, впрочем, и любые другие виды интеллектуального отдыха вполне подойдут.





Овен (21 марта – 20 апреля)

Если хотите произвести впечатление на окружающих, сделайте ставку на свой ум и интеллект. Сегодня будут востребованы темы, далекие от светской болтовни: политика, экономика, философия, математика...

Телец (21 апреля – 21 мая)

Идеи благоустройства своего жилища, пришедшие сегодня в голову, вы будете стараться реализовать силами близких. Если речь о генеральной уборке – это еще не беда. Главное, на скорую руку не затеять крупную перестановку мебели или даже ремонт.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Тайны Вселенной занимают вас больше злободневных проблем. И все же старайтесь правильно расставлять приоритеты, чтобы вся энергия не ушла в пустые разговоры.

Рак (22 июня – 23 июля)

Сегодня в вас проснется финансист – мозг будет работать четко, жонглируя цифрами и фактами. Если посвятите день мыслям о том, как улучшить материальное положение, сумеете разработать план, который поможет неплохо заработать.

Лев (24 июля – 23 августа)

Гадать, что творится в душах людей, вы не будете, а захотите узнать это точно с помощью вопросов в лоб. Впрочем, не будете таить от окружающих и свои мысли, подробно объясняя, чего хотите. B такая практика окажется эффективной.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Вы способны отлично работать в команде, если четко осознаете, что делаете и для чего. Если же окружающие не сочтут нужным посвящать вас во все детали, им же хуже – придется им все делать самим.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Звезды советуют сосредоточиться на создании интеллектуальных связей с людьми. Ведь для более глубоких отношений одних лишь симпатий мало, необходимо найти общие темы и интересы.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Залог успешного дня – это план, учитывающий мельчайшие детали. Не важно, о чем идет речь, – о крупном событии или вечеринке для узкого круга лиц. Спланировав любое действие заранее, обречете его на успех!

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Звезды советуют выбраться куда-нибудь, где есть шанс встретиться и поговорить с интересными, знающими людьми. Такая беседа вас сейчас необходима, как глоток свежего воздуха!

Козерог (22 декабря – 20 января)

Даже если вы не слишком любите интеллектуальные дискуссии, сегодня можете сделать исключение из правил. Цель этого проста: вы настолько уверены в своем интеллектуальном превосходстве, что не прочь продемонстрировать его всем вокруг.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Любое дело может забуксовать, если слишком много думать и все усложнять. Сегодня вы рискует заблудиться в лабиринте собственных мыслей, вызывая недовольство окружающих.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Будьте внимательнее ко всему, что происходит вокруг: окружающие будут говорить важные вещи. Сможете собрать информацию по какому-то вопросу, услышать ценный совет или отличную идею.