30.10.2021 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на субботу, 30 октября

Туманное утро, солнечный день и ясный вечер – такую погоду прогнозируют синоптики в этот выходной. Осадков не ожидается.





Антициклон Rosamunde обещает сухую, сравнительно теплую погоду. Утром туман, видимость 200 – 500 метров. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Утром ясно, вероятность осадков 8%. Температура воздуха +1°...+2°C (ощущается как +2°C). Ветер юго-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 83%. Атмосферное давление 763 мм рт.ст.



Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +11°...+13°C (ощущается как +14°C). Ветер южный, 2 м/с​​. Влажность воздуха 67%. Атмосферное давление 764 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +10°...+6°C (ощущается как +10°C). Ветер юго-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 52%. Атмосферное давление 763 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 25%. Метеозависимым людям стоит внимательно прислушиваться к своему самочувствию: после обеда ожидаются магнитные бури – от слабых до умеренных.





Народные приметы. Погоду предсказывали по кукушке: если она кукует на сухом дереве, то скоро будет мороз.