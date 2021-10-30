Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на субботу, 30 октября

Туманное утро, солнечный день и ясный вечер – такую погоду прогнозируют синоптики в этот выходной. Осадков не ожидается.
Антициклон Rosamunde обещает сухую, сравнительно теплую погоду. Утром туман, видимость 200 – 500 метров. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Утром ясно, вероятность осадков 8%. Температура воздуха +1°...+2°C (ощущается как +2°C). Ветер юго-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 83%. Атмосферное давление 763 мм рт.ст.
Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +11°...+13°C (ощущается как +14°C). Ветер южный, 2 м/с. Влажность воздуха 67%. Атмосферное давление 764 мм рт.ст.
Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +10°...+6°C (ощущается как +10°C). Ветер юго-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 52%. Атмосферное давление 763 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 25%. Метеозависимым людям стоит внимательно прислушиваться к своему самочувствию: после обеда ожидаются магнитные бури – от слабых до умеренных.
Народные приметы. Погоду предсказывали по кукушке: если она кукует на сухом дереве, то скоро будет мороз.
Чтобы день прошел мирно, старайтесь удержаться от критики. А если так и тянет устроить разборки – день идеален для генеральной уборки.
Когда утренний туман развеется, в Харькове на небе не будет ни облачка. Без осадков.
Профессиональный праздник работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства ежегодно отмечается в последнее воскресенье октября.
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