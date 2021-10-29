29.10.2021 20:59 Дмитрий Колоней

В Харькове открылся новый детский центр развития и творчества (фото)

На базе центра в Харькове функционируют различные кружки для деток разного возраста, студии и секции.



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Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ , название клубу дали громкое и символическое - "Феникс".

В открывшемся в Новобаварском районе новом детском центре развития и творчества есть возможность детям заниматься изобразительным искусством, актёрским мастерством, кукольным театром, и ещё много творческих направлений, спорт.

"Каждый ребёнок найдёт здесь то, что интересно именно ему. Нравится и современный интерьер, уют помещений и яркость обстановки, "- говорят родители.

Как отметил руководитель города Игорь Терехов, такие центры будут созданы везде по Харькову, Городская програма, в рамках которой и оборудуются помещения таких многофункциональных центров, направлена на всестороннее развитие ребёнка, обеспечение максимально комфортных условий для обучения, отдыха, физического и духовного развития.

"Это создание единой платформы, на базе помещения клуба по месту жительства для занятий с детьми различными видами спорта с учетом потребностей и интересов харьковчан, которая позволит реализовать подрастающему поколению свой потенциал. Клуб с многопрофильными секциями для детей и молодежи позволит предоставлять профессиональные услуги в области внешкольного образования.

К программе клуба приобщаются родители, которые вместе с детьми получают свободу творчества, радость и вдохновение, активно участвуют в мероприятиях о и музыкальных праздниках."- подчеркнул Игорь Терехов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове открывают зоны отдыха не только в центре, но и в отдаленных районах. Сделать город комфортным для каждого, сделать так, чтобы каждый житель района мог провести свой досуг. Именно такие задачи ставит перед собой Харьковской городской совет, и не просто ставит, а воплощает в жизнь.

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