29.10.2021 20:33 Дмитрий Колоней

ДТП: В Харькове под колеса авто попал парень (фото, видео)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на социальные сети, в Харькове - дорожно-транспортное происшествие. Трагедия разыгралась на Московском проспекте возле завода Турбоатом.

Здесь был сбит парень, когда он переходил дорогу. Делал он это в неположенном месте. По предварительной информации харьковчанин жив и его забрала скорая.

Напомним, ранее мы писали о том, что 28 октября 2021 года на проспекте Героев Сталинграда 72-летнюю харьковчанку на пешеходном переходе сбил автомобиль Infiniti. От удара пешехода отбросило и она попала под колеса встречного автомобиля Daewoo Lanos. Женщина скончалась на месте ДТП.