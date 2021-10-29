ДТП: В Харькове под колеса авто попал парень (фото, видео)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.
Напомним, ранее мы писали о том, что 28 октября 2021 года на проспекте Героев Сталинграда 72-летнюю харьковчанку на пешеходном переходе сбил автомобиль Infiniti. От удара пешехода отбросило и она попала под колеса встречного автомобиля Daewoo Lanos. Женщина скончалась на месте ДТП.
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Кто сегодня рискует – в итоге пьет шампанское. Правда, придется поработать, засучив рукава, но результат того стоит.
Утром слабый туман. Пятница начнется пасмурной погодой, затем небо прояснится. Без существенных осадков.
Украина отмечает День военного финансиста, Всемироные дни относятся к медицине – борьбы с инсультом и псориазом.
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