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29.10.2021  20:33   Дмитрий Колоней

ДТП: В Харькове под колеса авто попал парень (фото, видео)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.

Напомним, ранее мы писали о том, что 28 октября 2021 года на проспекте Героев Сталинграда 72-летнюю харьковчанку на пешеходном переходе сбил автомобиль Infiniti. От удара пешехода отбросило, и она попала под колеса встречного автомобиля Daewoo Lanos. Женщина скончалась на месте ДТП.
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове -  дорожно-транспортное происшествие. Трагедия разыгралась на Московском проспекте возле завода Турбоатом.
 

ДТП Харьков: На Московском проспекте возле Турбоатома сбит пешеход

 
ДТП Харьков: На Московском проспекте возле Турбоатома сбит пешеход
 
ДТП Харьков: На Московском проспекте возле Турбоатома сбит пешеход
 
Здесь был сбит парень, когда он переходил дорогу. Делал он это в неположенном месте. По предварительной информации харьковчанин жив и его забрала скорая.
 
 

Напомним, ранее мы писали о том, что  28 октября 2021 года на проспекте Героев Сталинграда 72-летнюю харьковчанку на пешеходном переходе сбил автомобиль Infiniti. От удара пешехода отбросило и она попала под колеса встречного автомобиля Daewoo Lanos. Женщина скончалась на месте ДТП.

Тэги:  дтп, сбит пешехода, харьков, авария
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