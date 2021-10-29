29.10.2021 18:59

Готовьтесь к проверкам на дорогах: на Харьковщине пройдут антитеррористические учения

С 29 октября по 3 ноября Служба безопасности Украины проводит максимально приближенные к реальной ситуации учения на территории Харьковской области.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ ссылаясь на СБУ, с 29 октября по 3 ноября координационная группа Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины в Харьковской области проводит плановые антитеррористические/контрдиверсионные учения на территории Харьковской области.

Главная цель учений - повышение уровня взаимодействия при возможной диверсионной и террористической угрозе. Учения проходят в условиях максимально приближенных к реальным.

Служба безопасности Украины просит жителей и гостей Харькова и Харьковской области с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей.

В ходе учений предусмотрено проведение ограничительных мероприятий на отдельных территориях, возможна проверка документов граждан, осмотр автомобильного транспорта. Поэтому СБУ просит граждан иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Напомним, ранее мы присали об учениях СБУ , которые проходили в Старом Салтове. Как пишут пользователи соцсетей, в поселке было много военных с автоматами, стояла бронетехника. Правоохранители останавливали каждую машину, проверяли документы, багажники. Напомним, во время февральских 2021 года контрдиверсионных учений СБУ в Харькове были перекрыты центральные улицы, что вызвало огромные автомобильные пробки в центре города.