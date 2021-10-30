30.10.2021 11:01 Евгений Клочко

В поселке Жихарь открылся спортивный клуб "Торнадо" (фото)

29 октября в Основянском районе Харькова в поселке Жихарь открылся спортивный клуб "Торнадо"



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Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ , помещение отвечает современным стандартам. В клубе функционирует специальная система вентиляции зала, предусмотрено не только мягкое напольное покрытие, таким же материалом покрыты и стены. Это очень важно для детей, которые занимаются спортивными видами борьбы.

В клубе есть раздевалки и душевые, все помещения отапливаются.И, конечно же, весь интерьер яркий, красивый и комфортный. О таком клубе дети и родители могли только мечтать.

Местные жители говорят, когда просили во время выездной встречи с Игорем Тереховым о помещении для занятий спортом, и подумать не могли, что зал появится так быстро и будет таким современным и функциональным.

"Нашей секции тхеквондо более 10 лет. Но раньше мы занимались в школе. Помещение было не приспособлено для профессионального обучения этому виду спорта. До сегодняшнего дня в районе Жихаря не было ни одного специализированного спортивного зала. А вот теперь он у нас есть!

Мы очень этому рады и теперь готовы ставить рекорды, тренироваться каждый день и побеждать на соревнованиях, отстаивая честь любимого Харькова!" - говорят юные тхеквондисты.

Анализируя просьбы харьковчан, мэрией было принято решение о создании городской программы, в рамках которой будут оборудоваться центры для детей во всех районах Харькова.

"Этот клуб - часть городского комплекса, единой платформы на базе центров по месту жительства для занятий с детьми видами спорта с учетом потребностей и интересов харьковчан" - отметил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов на открытии спортивного клуба.

Напомним, 29 октября в Новобаварском районе Харькова открылся новый детский центр развития и творчества. Городская програма, в рамках которой и оборудуются помещения таких многофункциональных центров, направлена на всестороннее развитие ребёнка, обеспечение максимально комфортных условий для обучения, отдыха, физического и духовного развития.

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