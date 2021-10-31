31.10.2021 09:40 Евгений Клочко

В Харькове полиция задержала мужчину за фотографирование бюллетеня

В Харькове на участке №631692, который находится на ул. Луи Пастера сотрудники полиции задержали мужчину, которого подозревают в фотографировании бюллетеня.

Об этом сообщает РЕДПОСТ , со ссылкой на представителей общественной сети "ОПОРА".

По словам наблюдателя, сотрудники полиции зафиксировали фотофиксацию бюллетеня, задержали мужчину и вызвали следственно-оперативную группу. Мужчину доставили в райотдел полиции для выяснения всех обстоятельств правонарушения.

Напомним, согласно части 1 статьи 16 Избирательного кодекса Украины голосование на выборах в Украине является тайным. Контроль за содержанием волеизъявления избирателей, установление или разглашение содержания волеизъявления конкретного избирателя каким-либо образом запрещается.

В части 5 статьи 248 Кодекса отмечено, что избирательный бюллетень заполняется избирателем лично в кабине для тайного голосования. При заполнении избирательного бюллетеня запрещается присутствие других лиц, осуществление фото- и видеофиксации любым способом.

Избиратель, который вследствие физических недостатков не может самостоятельно заполнить избирательный бюллетень, имеет право с ведома председателя или другого члена участковой избирательной комиссии воспользоваться помощью иного избирателя, кроме члена избирательной комиссии, кандидата в депутаты, кандидата на должность сельского, поселкового, городского головы, доверенного лица кандидата, уполномоченного лица организации партии, официального наблюдателя.

Фотосъемка бюллетеней не составляет отдельного состава административного или уголовного преступления. Однако фотографирование избирательных бюллетеней часто используется в качестве доказательства подтверждения своего волеизъявления при применении противоправных схем подкупа избирателей, поэтому полиция реагирует на соответствующие действия с целью проверки целей и мотивов такой фотосъемки.

Напомним, что для участия в голосовании на выборах мэра нужно иметь только паспорт – бумажный или ID-карту. Как официально разъяснил ЦИК, дополнительные документы (в том числе, о вакцинации или ПЦР-тесты) на избирательных участках не нужны.