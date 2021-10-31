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31.10.2021  10:25   Виталий Хиневич

На Харьковщине поезд сбил автомобиль

В Богодуховском районе Харьковской области произошло столкновение поезда с внедорожником.

ДТП на Харьковщине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области. 
 
Отмечается, что 30 ноября около 13:55 в селе Максимовка  произошло дорожно-транспортное происшествие.
 
63-летняя женщина находившись за рулем "Mitsubishi", выехала на железнодорожный переезд под запрещенный знак семафора.
 
В результате этого, поезд сообщением «Лисичанск-Ужгород» допустил столкновение с автомобилем.
 
 
В следствие происшествия пострадал водитель джипа.
 
Движение поезд было остановлено на полтора часа. 
 
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи  276 . Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.
 
Напомним, 28 октября около 16:48 на железнодорожном перегоне «Харьков-Козачья Лопань» электропоезд №628 смертельно травмировал 84-летнего мужчину. 
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  харьков, дтп
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