31.10.2021 10:25 Виталий Хиневич

На Харьковщине поезд сбил автомобиль

В Богодуховском районе Харьковской области произошло столкновение поезда с внедорожником.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Отмечается, что 30 ноября около 13:55 в селе Максимовка произошло дорожно-транспортное происшествие.

63-летняя женщина находившись за рулем "Mitsubishi", выехала на железнодорожный переезд под запрещенный знак семафора.

В результате этого, поезд сообщением «Лисичанск-Ужгород» допустил столкновение с автомобилем.

В следствие происшествия пострадал водитель джипа.

Движение поезд было остановлено на полтора часа.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 276 . Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.

Напомним, 28 октября около 16:48 на железнодорожном перегоне «Харьков-Козачья Лопань» электропоезд №628 смертельно травмировал 84-летнего мужчину.