31.10.2021 10:25 Виталий Хиневич
На Харьковщине поезд сбил автомобиль
В Богодуховском районе Харьковской области произошло столкновение поезда с внедорожником.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
Отмечается, что 30 ноября около 13:55 в селе Максимовка произошло дорожно-транспортное происшествие.
63-летняя женщина находившись за рулем "Mitsubishi", выехала на железнодорожный переезд под запрещенный знак семафора.
В результате этого, поезд сообщением «Лисичанск-Ужгород» допустил столкновение с автомобилем.
В следствие происшествия пострадал водитель джипа.
Движение поезд было остановлено на полтора часа.
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 276 . Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.
Напомним, 28 октября около 16:48 на железнодорожном
перегоне «Харьков-Козачья Лопань» электропоезд №628 смертельно травмировал 84-летнего мужчину.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости