02.11.2021 12:40 Виталий Хиневич

Креатив от пересекающих государственную границу: как харьковские таможенники противодействовали нарушениям в октябре

Граждане идут на различные хитрости, чтобы перевезти через государственную границу запрещенные предметы.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу «Харьковской таможни».

Сотрудники таможенной службы представили общественности «горячий топ» нарушений.

На первом месте оказался забывчивый гражданин родом из России. Мужчина купил в охотничьем магазине 100 единиц патронов. Пересекая границу на личном транспортном средстве, он забыл их оставить дома. Кроме этого, россиянин выбрал «зеленый коридор».

Все свое ношу с собой. Второе место занял россиянин, который переходил государственную границу в пункте пропуска «Гоптовка», имея в карманах наркотические вещества и предметы, при помощи которых он употреблял кокаин.

Наркотики в сиденье автобуса. Третье место в списке занял 26-летний гражданин Украины, который спрятал наркотические вещества в конструкции пассажирского сиденья.

Алкогольными напитками и SIM-картами был нашпигован автомобиль украинца. Он спрятал в труднодоступных местах транспортного средства незадекларированные товары. Сотрудниками таможни было изъято более 600 карточек связи российского оператора и 6 бутылок элитного алкоголя.

В отношении всех правонарушителей были составлены административные протоколы и дана правовая оценка.

Наиболее ярким событием октября стало пересечение государственной границы немецкими «мигрантами».

Таможенники проверили документы у пингвинов, которые приехали из Германии в Харьковский зоопарк. Пингвины Гумбольдта являются единственными в Украине, которые радуют харьковчан и гостей города.

Напомним, ранее гражданин России, пересекающий государственную границу с Украиной, предъявил недействительные медицинские документы.