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02.11.2021  12:40   Виталий Хиневич

Креатив от пересекающих государственную границу: как харьковские таможенники противодействовали нарушениям в октябре

Граждане идут на различные хитрости, чтобы перевезти через государственную границу запрещенные предметы.

Пункт пропуска Гоптовка
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу «Харьковской таможни».
 
Сотрудники таможенной службы представили общественности «горячий топ» нарушений.
 
На первом месте оказался забывчивый гражданин родом из России. Мужчина купил в охотничьем магазине 100 единиц патронов. Пересекая границу на личном транспортном средстве, он забыл их оставить дома. Кроме этого, россиянин выбрал «зеленый коридор».
 
Нарушения на Гоптовке
 
Все свое ношу с собой. Второе место занял россиянин, который переходил государственную границу в пункте пропуска «Гоптовка», имея в карманах наркотические вещества и предметы, при помощи которых он употреблял кокаин. 
 
Нарушения на Гоптовке
 
Наркотики в сиденье автобуса. Третье место в списке занял 26-летний гражданин Украины, который спрятал наркотические вещества в конструкции пассажирского сиденья. 
 
Нарушения на Гоптовке
 
Алкогольными напитками и SIM-картами был нашпигован автомобиль украинца. Он спрятал в труднодоступных местах транспортного средства незадекларированные товары. Сотрудниками таможни было изъято более 600 карточек связи российского оператора и 6 бутылок элитного алкоголя. 
 
Нарушения на Гоптовке
 
В отношении всех правонарушителей были составлены административные протоколы и дана правовая оценка. 
 
Наиболее ярким событием октября стало пересечение государственной границы немецкими «мигрантами». 
 
Пингвины Харьковского зоопарка
 
Таможенники проверили документы у пингвинов, которые приехали из Германии в Харьковский зоопарк. Пингвины Гумбольдта являются единственными в Украине, которые радуют харьковчан и гостей города.
 
Напомним, ранее гражданин России, пересекающий государственную границу с Украиной, предъявил недействительные медицинские документы.
 
Источник:   Харьковская таможня
 Тэги:  харьков, таможня
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