Гороскоп по знакам Зодиака на субботу, 2 октября

Несмотря на осень, романтический настрой сегодня силен, и любовные флюиды витают в воздухе. Так что постарайтесь не потерять голову.
Овен (21 марта – 20 апреля)
Общение, встречи с друзьями, дружеские посиделки или семейные мероприятия – каким бы ни был повод, но если он выманит Овнов из дома, можно считать, что день удался.
Телец (21 апреля – 21 мая)
Возможно, Тельцам в чем-то понадобится поддержка, и именно сегодня на их пути встретиться человек, который с готовностью поставит плечо. И это даст повод задуматься: кому их его окружения можно, а кому нельзя доверять.
Близнецы (22 мая – 21 июня)
В твореских вопросах Близнецам нет равных, но неорганизованность может испортить все. Кроме того, сами того не замечая, представители знака могут вторгнуться в чужую зону комфорта, что чревато конфликтами.
Рак (22 июня – 23 июля)
На первый план могут выйти финансовые вопросы. Самым везучим Ракам судьба подкинет премию или внезапную денежную дотацию из неожиданного источника. Остальным звезды советуют внимательно рассчитывать свои траты.
Лев (24 июля – 23 августа)
День может поставить Львов перед необходимостью отстаивать собственные интересы. Примите к сведению: вовремя высказанные аргументы убедят окружающих в вашей правоте.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Проснувшись утром, прокрутите в голове сновидения – некоторые их них могут оказаться вещими. Впрочем, интуиция не оставит Дев и на протяжении дня: любые «хочу»-«не хочу» могут оказаться предчувствием.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Звезды наделяет представителей знака умением предчувствовать происходящее. Сегодня Весы способны угадывать развитие событий и могут проявить себя в делах, требующих психологического подхода.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Скорпионы сегодня – баловни судьбы. Не упускайте шанс осуществить задуманное. Вечером побалуйте близких приятным сюрпризом.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Окружающие для Стрельцов – не только собеседники, но и источник полезной информации. Запоминайте сказанное – это может пригодиться в дальнейшей карьере или даже поможет сменить направление деятельности.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Легких путей Козерогам звезды не обещают: чтобы ваши рещультаты были заметны, придется приложить немало усилий. С другой стороны, день наделяет их энергией, так что любое дело будет по плечу.
Водолей (21 января – 19 февраля)
События могут развиваться стремительно, требуя от Водолея принятия быстрых решений. Поэтому совет для Водолея простой: встряхнуться, действовать активно и весь день стараться быть в тонусе.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Звезды советуют Рыбам вырваться за рамки рутины и повседневной суеты. Рыбам достаточно сделать лишь первый шаг навстречу переменам, и они не пожалеют: события подхватят их и поведут за собой.
Пришло время, как говорится, «собирать камни». Идеальное время завершить очередной этап своих дел или даже довести какое-либо важное дело до логического завершения.
Ночные заморозки продолжаются, день же обещает быть теплым, хотя солнце будет редко показываться из-за облаков.
День учителя в Украине ежегодно отмечается в первое воскресенье октября.
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