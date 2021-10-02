02.10.2021 07:00

День ненасилия: события 2 октября

Праздник отмечается в день рождения основоположника философии и стратегии ненасилия Махатмы Ганди.

Международный день ненасилия отмечается ежегодно 2 октября, начиная с 2007 года. В резюлюции ООН сказано, что цель этого дня – желание утвердить культуру мира, терпимости, понимания и ненасилия.

Праздник приурочен ко дню рождения Махатмы Ганди – руководителя движения за независимость Индии и основоположника философии и стратегии ненасилия. Ганди учил: «Ненасилие является величайшей силой в руках человечества. Оно мощнее самого мощного разрушительного оружия, порожденного человеческой изобретательностью».



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Международный день социального педагога учрежден в мае 2009 года и отмечается ежегодно 2 октября. Социальная педагогика – это наука о значимости деятельности детей и взрослых в обществе. Задача социальных педагогов – ориентировать учеников на ценности, нормы и правила общества, в котором ему предстоит жить и реализовывать себя как личность.



Также в этот день...



В 1187 году султан Египта и Сирии Саладин после недолгой осады захватил Иерусалим, что послужило поводом к началу Третьего крестового похода.



1535 – французский исследователь Жак Картье высадился в Хочелаге, назвав это место Монреалем.



1836 – Чарльз Дарвин вернулся из длившегося неполных пять лет кругосветного путешествия на корабле «Бигль», которое привело к созданию его теории эволюции. С тех пор все наши прапрапредки автоматически превратились в обезьян.



1869 – родился Махатма Ганди, один из руководителей и идеологов национально-освободительного движения Индии, создатель сатьяграха – философия ненасилия.



1888 – состоялась торжественная закладка нового здания Благовещенского храма в Харькове. Проект был разработан архитектором Харьковского технологического института профессором Михаилом Ловцовым, членом Благовещенского прихода. Финансирование строительства осуществлялось в основном за счет многочисленных пожертвований купцов как харьковских, так и других городов. Храм был открыт в 1901 году. Считается самым большим по размерам Кафедральным собором Восточной Европы.



1904 – родился Грэм Грин, английский писатель («Тихий американец», «Наш человек в Гаване», «Комедианты»).



1914 – родился Юрий Борисович Левитан, диктор Всесоюзного радио с 1931 года, диктор Государственного комитета Совета Министров СССР по телевидению и радиовещанию, народный артист РСФСР (1973), народный артист СССР (1980). В годы Великой Отечественной войны читал сводки Совинформбюро.



1946 – была показана первая «мыльная опера» в мире – «Далекий холм». Как ни странно, произошло это вовсе не в Бразилии, а в Соединенных Штатах Америки.



1951 – родился Стинг (настоящее имя Гордон Самнер), английский певец, басист, композитор, бывший лидер группы «The Police».



1997 – официально объявлено, что в Японии обнаружен человеческий ген, обеспечивающий функцию биологических часов.



2002 – в Японии в продажу поступил первый в мире робот-инкассатор. Он представляет собой самоходную тележку с емкостью из сверхпрочного сплава, в которую загружаются денежные банкноты или ценные бумаги. Благодаря компьютерно-навигационной системе робота можно направить по нужному адресу, назвав имя получателя груза.



Именины отмечают: Алексей, Давыд, Игорь, Константин, Трофим, Федор.