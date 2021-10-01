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01.10.2021  17:20   Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные, 2 и 3 октября

Первые выходные октября будут облачными, но без осадков.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные, 2 и 3 октября 2021 года

Под влиянием антициклона в Харькове сохранится сухая погода, но с заморозками в ночные и утренние часы. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

В субботу, 2 октября, облачная погода продержится весь день. Без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2°...+4°С, на поверхности почвы заморозки 0°...-3°С, днем +13°...+15°С (температура комфорта +14°С).

В воскресенье, 3 октября, безоблачное утро сменит пасмурный день. Без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5°...+10°С, на поверхности почвы заморозки 0...-5°С, днем +11°...+16°С (температура комфорта +15°С).

Вероятность магнитных бурь: 10%. Геомагнитные колебания будут небольшими. Поэтому ожидать магнитных бурь не стоит.

Тэги:  погода в харькове, прогноз погоды, харьков
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