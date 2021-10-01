01.10.2021 23:12
Трофим Пчеловод: что категорически нельзя делать 2 октября
В этот день православные чтут память о мучениках Трофиме, Савватии, Доримедонте, пострадавших во имя веры Христовой во времена правления императора Римской империи Проба
Фото из открытых источников
Во время правления императора Проба градоначальник Антиохии любил и часто устраивал для горожан языческие праздники с поднесением обильных жертвоприношений богам. В один из таких праздников город посетили два христианских проповедника Трофим и Савватий. Увидев, что происходило во время праздника, христиане начали молиться Богу, прося простить заблудшие души и направить их на путь истинной веры. За это они были схвачены стражей и доставлены к градоначальнику.
На допросе, мученикам предлагалось отказаться от своей веры и прямо во время праздника преподнести жертву языческим богам. Савватий и Трофим отказались и были подвергнуты жестоким пыткам, после которых Савватий скончался, не пережив мучений, а Трофима из-за его стойкости отправили к самому искусному и жестокому палачу города Дионисию. Тот надел на Трофима железные сапоги с гвоздями внутри и заставил три дня ходить по городу в сопровождении стражников. После того как Трофим в очередной раз отказался приносить жертву языческим богам, Дионисий подверг его ещё более жестоким и изощрённым мучениям.
Святой был брошен в тюрьму, где к нему начал приходить сенатор Доримедонт, который втайне исповедовал христианство. В тюрьме Доримедонт ухаживал за мучеником, лечил его раны, а также приносил пищу. Об этлм узнал градоначальник, арестовал сенатора и подверг пыткам. После того как Доримедонт даже под пытками отказался приносить дары языческим богам, их вместе с Трофимом решили казнить, бросив на растерзание львам. Но львы не тронули двух мучеников, после чего Трофиму и Доримедонту отрубили головы.
Народные приметы на Трофима Пчеловода
-
ветер с юга – к хорошему урожаю озимого хлеба на следующий год
-
высокий бурьян – к снежной зиме
-
тлёт к месту зимовки жуков картофельной коровки - к большим заморозкам через 3–4 дня
-
осенний утренний иней – к сухой и ясной погоде.
-
поздний полет лебедя на юг – к продолжительной и теплой осени
-
горностай побелел рано – к скорому снегу и зиме.
-
куницы меняют летний мех на зимний раньше обычного – к скорой зиме.
-
пчелы плотнее леток залепляют – к холодной зиме
-
гуще сыплет лист – надо убирать улья с пасеки
-
дождь — к заморозкам через неделю
-
солнечные лучи нежно пронзают облака — к холодным дням зимой
-
гром — к белоснежной зиме
-
теплая и туманная погода - к благоприятной осени
-
молнию увидел — к скорой беде
-
южный ветер — к хорошему урожаю озимых.
Именины:
-
Давид,
-
Дей,
-
Доримедонт,
-
Зосима,
-
Игорь,
-
Константин,
-
Макар,
-
Савватий,
-
Трофим,
-
Фёдор.
Традиции и поверия на Трофима Пчеловода
В народе эту священную дату стали называть днем Трофима и Зосима, а также пчелиной девятиной. В народной традиции этот день носил название Трофима пчеловода. У наших предков Трофим считался покровителем пчёл, и ему принято было молиться о благополучии и здоровье ульев.
Издревле наши предки радовались пчелам, ведь из производимого воска можно было сделать свечи, которые использовали в церкви. Говорят, что пчелы не жалят верующих, а грешников они могут ужалить несколько раз.
Сны на Трофима Пчеловода
Сновиденеия покажут то, что произойдет, если вы не будете предпринимать никаких шагов.
При их трактовке необходимо применять интуицию и слушать свои ощущения: если сон оставил приятное чувство (и неважно при этом, что снилось), ждите хороших новостей. Если ночь была тревожной или приснился кошмар - это дурной знак.
Если неприятный сюжет был связан с работой, стоит обратить на этот сон особое внимание. Если в видении вы ссоритесь с коллегами, в реальности до вас не могут достучаться. Примите меры: откройтесь окружающим.
Если вы увидите себя заболевшим, значит, в реальности болезнь ходит рядом. Ее можно избежать, если вовремя принять меры.
Если приснятся умершие люди, необходимо вспомнить дословно их слова - в них есть предупреждение для вас или ключ к решению проблемы.
Если приснится, как вы едите мёд, значит, в ближайшее время у вас все сложится благополучно. Если увидите соты с мёдом, можете рассчитывать на удачу в любви. Кстати, 2 октября в народе существовали особые приметы, связанные с медом.
Что нельзя делать на Трофима Пчеловода
На Трофимов день нельзя:
-
обижать животных. Если ненароком и причиняли животному боль или случайно пугали домашнего питомца, то извинялись перед ним.
-
садиться за стол, пока не будет выпит стакан теплой воды с ложкой меда.
-
делать маникюр, педикюр и стрижку.
-
наводить привороты..
-
заводить новые знакомства, поскольку они могут сильно навредить личной жизни, а также карьере.
-
тратить случайно найденные деньги, иначе и все остальные финансы так же быстро уйдут.
-
нецензурно выражаться
-
оскорблять кого-либо
-
обижаться,
-
негативно мыслить
-
высказывать недовольство
-
отказывать в милостыне - тогда в дом придет нужда. Если же в этот день угостить медом всех желающих, в особенности нищих, зима будет "сладкой". Так говорили в народе.
-
брать в руки острые предметы, иначе можно так сильно пораниться, что восстановление будет проходить долго. Этот запрет касается даже столовых ножей и маникюрных ножниц.
-
пересчитывать мелочь и провизию.связываться со сплетникам.
-
отправляться на рыбалку и подходить близко к водоемам, в народе считали, что водный дух не дремлет и ждет гостей - утащит на дно
-
устраивать генеральную уборку,
-
сидеть целый день дома, обязательно нужно было выйти. Иначе можно было привлечь в свою жизнь одиночество.
-
лениться, поскольку святой Трофим благосклонен только к трудолюбивым людям – он одарит их удачей, счастьем и радостью.
Что делали на Трофима Пчеловода
В этот день было принято угощать нищих медом. Если этого не сделать, то человека будут преследовать неудачи до следующего октября. На день Трофима и Зосима приходился медовый праздник. Было принято звать гостей друзей и родных.
На стол выставляли различные виды меда, к нему подавали оладьи. Обязательно угощали нищих медом, так как это даровало успех и удачу во всех делах.
Именно поэтому со 2 по 10 октября проходит так называемая пчелиная девятина. В течение этого времени люди работали на пасеке, собирали мед, готовили ульи к зиме.Если верить легендам, в эту священную дату в течение девяти дней необходимо собрать урожай меда и подготовить ульи к зиме. У пасечников на этот период был особенный обряд.
Каждое утро необходимо съесть ложку меда, запить ее теплой водой и проговорить три раза «Отче наш». .Народ считал, что обряд помогает избавиться от усталости и продолжить работу, а также способен защитить от болезней.
Немаловажно, чтобы и на столе в Трофимов день были медовые блюда – пряники, калачи, а также каша с медком. Тогда и зима будет сытная и добрая.
Вечером пекли пекли оладьи, которые ели, макая в свежий мед.
После тяжелого рабочего дня устраивали так называемые «Трофимовы вечера». В этот день люди придерживались и другого обряда: с раннего утра они пытались пройтись босиком по росе, веря, что если этого не сделать, зимой придут страшные холода, которые могут привести к смерти.
Издревле в этот священный день представительницы слабого пола выбирали себе вторую половинку. Если в этот день посмотреть в глаза избраннику, то он, по народной примете, непременно откликнется на такой призыв.В народе говорили, что, если молодые люди смогут найти друг друга, значит, их брак обречен на удачу и счастье. Сегодня пасечники начинали прятать свои ульи.
Тем, кто родился 2 октября, необходимо носить украшения из агата. Этот камень не только защищает своего обладателя от зла, но и отпугивает нечистую силу.на Трофима Пчеловода
А вот лодыри могут столкнуться с большими неприятностями: нарушатся планы, не исполнятся желания, появятся проблемы с начальством, что негативно отразится на финансовой сфере.
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