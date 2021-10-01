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01.10.2021  23:12   

Трофим Пчеловод: что категорически нельзя делать 2 октября

В этот день православные чтут память о мучениках Трофиме, Савватии, Доримедонте, пострадавших во имя веры Христовой во времена правления императора Римской империи Проба


Фото из открытых источников
Во время правления императора Проба градоначальник Антиохии любил и часто устраивал для горожан языческие праздники с поднесением обильных жертвоприношений богам. В один из таких праздников город посетили два христианских проповедника Трофим и Савватий. Увидев, что происходило во время праздника, христиане начали молиться Богу, прося простить заблудшие души и направить их на путь истинной веры. За это они были схвачены стражей и доставлены к градоначальнику.
 
На  допросе, мученикам предлагалось отказаться от своей веры и прямо во время праздника преподнести жертву языческим богам. Савватий и Трофим  отказались и были подвергнуты жестоким пыткам, после которых Савватий скончался, не пережив мучений, а Трофима из-за его стойкости отправили к самому искусному и жестокому палачу города Дионисию. Тот надел на Трофима железные сапоги с гвоздями внутри и заставил три дня ходить по городу в сопровождении стражников. После того как Трофим в очередной раз отказался приносить жертву языческим богам, Дионисий подверг его ещё более жестоким и изощрённым мучениям.
 
Святой был брошен в тюрьму, где к нему начал приходить сенатор Доримедонт, который втайне исповедовал христианство. В тюрьме Доримедонт ухаживал за мучеником, лечил его раны, а также приносил пищу. Об этлм узнал градоначальник,  арестовал сенатора и подверг пыткам. После того как Доримедонт даже под пытками отказался приносить дары языческим богам, их вместе с Трофимом решили казнить, бросив на растерзание львам. Но львы не тронули двух мучеников, после чего Трофиму и Доримедонту отрубили головы.

Народные приметы на Трофима Пчеловода

  • ветер с юга – к хорошему урожаю озимого хлеба на следующий год
  • высокий бурьян – к снежной зиме
  • тлёт к месту зимовки жуков картофельной коровки - к большим заморозкам через  3–4 дня
  • осенний утренний иней – к сухой и ясной погоде.
  • поздний полет лебедя на юг – к  продолжительной и теплой осени
  • горностай побелел рано – к скорому снегу и зиме.
  • куницы меняют летний мех на зимний раньше обычного – к скорой зиме.
  • пчелы плотнее леток залепляют – к холодной зиме
  • гуще сыплет лист – надо убирать улья с пасеки
  • дождь — к заморозкам через неделю
  • солнечные лучи нежно пронзают облака — к холодным дням зимой
  • гром — к белоснежной зиме
  • теплая и туманная погода - к благоприятной осени
  • молнию увидел — к скорой беде
  • южный ветер — к хорошему урожаю озимых.

Именины:

  • Давид,
  • Дей,
  • Доримедонт,
  • Зосима,
  • Игорь,
  • Константин,
  • Макар,
  • Савватий,
  • Трофим,
  • Фёдор.

Традиции и поверия на Трофима Пчеловода

В народе эту священную дату стали называть днем Трофима и Зосима, а также пчелиной девятиной. В народной традиции этот день носил название Трофима пчеловода. У наших предков Трофим считался покровителем пчёл, и ему принято было молиться о благополучии и здоровье ульев.
 
Издревле наши предки радовались пчелам, ведь из производимого воска можно было сделать свечи, которые использовали в церкви. Говорят, что пчелы не жалят верующих, а грешников они могут ужалить несколько раз. 

Сны на Трофима Пчеловода

Сновиденеия покажут то, что произойдет, если вы не будете предпринимать никаких шагов. 
 
При их трактовке необходимо применять интуицию и слушать свои ощущения: если сон оставил приятное чувство (и неважно при этом, что снилось), ждите хороших новостей. Если ночь была тревожной или приснился кошмар - это дурной знак. 
 
Если неприятный сюжет был связан с работой, стоит обратить на этот сон особое внимание. Если в видении вы ссоритесь с коллегами, в реальности до вас не могут достучаться. Примите меры: откройтесь окружающим.
 
Если вы увидите себя заболевшим, значит, в реальности болезнь ходит рядом. Ее можно избежать, если вовремя принять меры. 
 
Если  приснятся умершие люди, необходимо вспомнить дословно их слова - в них есть предупреждение для вас или ключ к решению проблемы.
 
Если приснится, как вы едите мёд, значит, в ближайшее время у вас все сложится благополучно. Если увидите соты с мёдом, можете рассчитывать на удачу в любви. Кстати, 2 октября в народе существовали особые приметы, связанные с медом.
 

Что нельзя делать на Трофима Пчеловода

На Трофимов день нельзя:
 
  • обижать животных. Если ненароком и причиняли животному боль или случайно пугали домашнего питомца, то  извинялись перед ним.
  • садиться за стол, пока не будет выпит стакан теплой воды с ложкой меда. 
  • делать маникюр, педикюр и стрижку.
  • наводить привороты..
  • заводить новые знакомства, поскольку они могут сильно навредить личной жизни, а также карьере.
  • тратить случайно найденные деньги, иначе и все остальные финансы так же быстро уйдут.
  • нецензурно выражаться
  • оскорблять кого-либо
  • обижаться,
  • негативно мыслить
  • высказывать недовольство
  •  отказывать в милостыне - тогда в дом придет нужда. Если же в этот день угостить медом всех желающих, в особенности нищих, зима будет "сладкой". Так говорили в народе.
  • брать в руки острые предметы, иначе можно так сильно пораниться, что восстановление будет проходить долго. Этот запрет касается даже столовых ножей и маникюрных ножниц.
  • пересчитывать мелочь и провизию.связываться со сплетникам.
  • отправляться на рыбалку и подходить близко к водоемам, в народе считали, что водный дух не дремлет и ждет гостей - утащит на дно
  • устраивать генеральную уборку,
  • сидеть целый день дома, обязательно нужно было выйти. Иначе можно было привлечь в свою жизнь одиночество.
  • лениться, поскольку святой Трофим благосклонен только к трудолюбивым людям – он одарит их удачей, счастьем и радостью.

Что делали на Трофима Пчеловода

 В этот день было принято угощать нищих медом. Если этого не сделать, то человека будут преследовать неудачи до следующего октября. На день Трофима и Зосима приходился медовый праздник. Было принято звать гостей друзей и родных.
 
На стол выставляли различные виды меда, к нему подавали оладьи. Обязательно угощали нищих медом, так как это даровало успех и удачу во всех делах. 
 
 Именно поэтому со 2 по 10 октября проходит так называемая пчелиная девятина. В течение этого времени люди работали на пасеке, собирали мед, готовили ульи к зиме.Если верить легендам, в эту священную дату в течение девяти дней необходимо собрать урожай меда и подготовить ульи к зиме. У пасечников на этот период был особенный обряд.
 
Каждое утро необходимо съесть ложку меда, запить ее теплой водой и проговорить три раза «Отче наш».  .Народ считал, что обряд помогает избавиться от усталости и продолжить работу, а также способен защитить от болезней.
 
Немаловажно, чтобы и на столе в Трофимов день были медовые блюда – пряники, калачи, а также каша с медком. Тогда и зима будет сытная и добрая.
 
Вечером пекли пекли оладьи, которые ели, макая в свежий мед.
 
После тяжелого рабочего дня устраивали так называемые «Трофимовы вечера». В этот день люди придерживались и другого обряда: с раннего утра они пытались пройтись босиком по росе, веря, что если этого не сделать, зимой придут страшные холода, которые могут привести к смерти.
 
Издревле в этот священный день представительницы слабого пола выбирали себе вторую половинку. Если в этот день посмотреть в глаза избраннику, то он, по народной примете, непременно откликнется на такой призыв.В народе говорили, что, если молодые люди смогут найти друг друга, значит, их брак обречен на удачу и счастье. Сегодня пасечники начинали прятать свои ульи.
 
Тем, кто родился 2 октября, необходимо носить украшения из агата. Этот камень не только защищает своего обладателя от зла, но и отпугивает нечистую силу.на Трофима Пчеловода
 
А вот лодыри могут столкнуться с большими неприятностями: нарушатся планы, не исполнятся желания, появятся проблемы с начальством, что негативно отразится на финансовой сфере.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что категорически нельзя делать на Федорины вечерки, День Гусятника и Змеиный день.
 
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