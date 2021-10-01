01.10.2021 20:27

Выбил стекло двери троллейбуса: в Харькове задержали пьяного хулигана (фото)

Полицейские Харькова направили в суд обвинительный акт в отношении дебошира.



Нацполиция

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, 21 сентября 2021 года около 22:00 полицейским стало известно о хулиганившем в транспорте персонаже. О нем сообщил стражам порядка свидетель происшествия, по Индустриальному проспекту.

По прибыти на место происшествия копы нашли 33-летнего жителя Индустриального района во хмелю. Объяснить зачем он это сделал мужчина не смог.

Следователями открыто уголовное дело о хулиганстве. Правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления. 30 сентября уголовное производство направлено в суд с обвинительным актом. За содеянное мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в 27-м трамвае, в районе Французского Бульвара какой-то дебошир брызнул газовым баллончиком в кондуктора. Людям начало разъедать глаза, все стали кашлять. Хулиган сбежал.

Также, ранее мы писали о дерзком хулиганском поступке на одной из главных улиц Харькова. Один из неадекватных подростков, которые группой шли мимо припаркованного автомобиля на Московском проспекте, 118 (возле Велозаводского моста), начал бить кулаками по окну авто и разбил его.