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01.10.2021  18:49   

Катастрофический град и конец света, воровство прислуги и мощение Московской улицы: Харьков 140 лет назад

О каких событиях в Харькове писала газета «Южный край» в 1881 году.


Фото из открытых источников
1 октября 1881 года Харьков волновали слдующие события:
 
При перемащиваньи мостовой на Московской улице камни старой мостовой разбиваются на несколько мелких кусков, и этими кусками оказывается возможным перемостить всю улицу без добавления нового камня. Однако, если сильно постараться, легко можно большие куски камней превратить в мелкий щебень, и вся мостовая останется лишь в воспоминании экономной управы.   
 
На днях в окрестностях Харькова, в районе Валок, была сильная буря. В селе Огульцы выпал град, по величине и форме похожий на гусиное яйцо, так что льдинки не растаяли до следующего утра. Град причинил много вреда: побил растения, домашнюю птицу, даже стекла в зданиях. От града пострадал малолетний мальчик. В некоторых местах падали соединенные между собой градины, образовывавшие большую массу льда, которая представляет собой феноменальное явление. Крестьяне поговаривают о конце мира.
 
Отношения, устанавливающиеся между хозяевами и прислугой, составляют в последнее время в больших городах России вопрос серьезной важности. Прислуга в нашем городе, отличающаяся особенной грубостью и безнравственностью, составляет в обыденной жизни обывателей всех званий и сословий истинную «злобу дня». К упомянутым особенностям присоединяется еще одна доблесть – кражи, иногда на значительную сумму, домашних вещей. Кражи эти стали особенно часты и поражают своей дерзостью.   
 
Тэги:  катастрофа, град, харьков, воровство, кража, травмы, лед, конец света
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