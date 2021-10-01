01.10.2021 18:49

Катастрофический град и конец света, воровство прислуги и мощение Московской улицы: Харьков 140 лет назад

О каких событиях в Харькове писала газета «Южный край» в 1881 году.



Фото из открытых источников

1 октября 1881 года Харьков волновали слдующие события:

При перемащиваньи мостовой на Московской улице камни старой мостовой разбиваются на несколько мелких кусков, и этими кусками оказывается возможным перемостить всю улицу без добавления нового камня. Однако, если сильно постараться, легко можно большие куски камней превратить в мелкий щебень, и вся мостовая останется лишь в воспоминании экономной управы.

На днях в окрестностях Харькова, в районе Валок, была сильная буря. В селе Огульцы выпал град, по величине и форме похожий на гусиное яйцо, так что льдинки не растаяли до следующего утра. Град причинил много вреда: побил растения, домашнюю птицу, даже стекла в зданиях. От града пострадал малолетний мальчик. В некоторых местах падали соединенные между собой градины, образовывавшие большую массу льда, которая представляет собой феноменальное явление. Крестьяне поговаривают о конце мира.

Отношения, устанавливающиеся между хозяевами и прислугой, составляют в последнее время в больших городах России вопрос серьезной важности. Прислуга в нашем городе, отличающаяся особенной грубостью и безнравственностью, составляет в обыденной жизни обывателей всех званий и сословий истинную «злобу дня». К упомянутым особенностям присоединяется еще одна доблесть – кражи, иногда на значительную сумму, домашних вещей. Кражи эти стали особенно часты и поражают своей дерзостью.