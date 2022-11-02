    
Главная Новини Харкова Спорт Харківська бадмінтонистка перемогла на чемпіонаті світу (фото)
02.11.2022  20:28   Дмитро Колонєй

Харківська бадмінтонистка перемогла на чемпіонаті світу (фото)

Харківська спортсменка Софія Лаврова виступає у складі збірної команди України.

Перемогла на BWF World Junior Mixed Team Championships - 2022 Софія Лаврова. Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, учениця 11 класу школи №91 Слобідського району Софія Лаврова у складі збірної команди України з бадмінтону виборола першу перемогу над командою Єгипту - 5:0. 
 
Перемогла на BWF World Junior Mixed Team Championships - 2022 Софія Лаврова. Новини Харкова
 
Чемпіонат світу серед юніорів «BWF World Junior Mixed Team Championships - 2022» проходить у іспанському місті  Сантандер.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  спорт, бадминтон, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.11 Спорт Харків'ян запрошують на безкоштовні онлайн-лекції з фітнесу 25.10 Спорт Харківські спортсмени вибороли 14 медалей на чемпіонаті Європи з важкої атлетики 21.10 Спорт Стало відомо, скільки країн братимуть участь у турнірі, що організували харків'яни
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 