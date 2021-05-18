18.05.2021 16:31

В центре Харькове откроется юбилейная выставка

Харьковчан приглашают посетить выставку к 30-летию германского единства.

В Харькове, перед Северным корпусом ХНУ имени В. Н. Каразина, будет представлена выставка «Перелом на Востоке. Жизнь меняется».

Откроется она 19 мая 2021 года в рамках мероприятий по случаю празднования Дня Европы.

Выставка пройдет на площадке перед Северным корпусом Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина (пр. Независимости, 6).

Как сообщили в Департаменте международного сотрудничества, в рамках выставки посетители смогут ознакомиться с историей Федеративной Республики Германия с момента падения Берлинской стены в 1989 году, что стало отправной точкой воссоединения.

Кроме того, 30-летняя история объединяет город Харьков с немецким городом-побратимом Нюрнбергом.

По этому случаю был создан видеофильм на основе воспоминаний и фотодокументов харьковчан - участников первых совместных проектов 90-х годов, а также некоторых проектов современности.

«Побратимство Харькова и Нюрнберга зарождалось во времена становления городского самоуправления в независимой Украине, поэтому харьковчанам было полезно перенять опыт города-побратима, где местное самоуправление имело давние традиции и широкие права. В дальнейшем сотрудничество между городами быстро развивалась и охватило разные сферы - культуру, образование, медицину. Например, благодаря профессору Биркману из Нюрнбергской клиники в Германии повышали квалификацию врачи и медсестры Харьковской детской больницы №16, которые овладели новейшими методиками лечения онкогематологических заболеваний и спасли сотни детей из Харькова и области. Всего же за 30 лет сотрудничества было проведено и реализовано более 200 мероприятий и проектов», - отметили в Департаменте международного сотрудничества.

Начало работы выставки - в 11:00.

Отметим, проект реализуется по инициативе Посольства Федеративной Республики Германии в Украине при содействии Харьковского городского совета, Почетного Консульства ФРГ в городе Харькове, Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина.