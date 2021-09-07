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07.09.2021  16:35   Евгений Клочко

Цены на продукты рванули вверх: что в Харькове подорожает осенью

За 2021 год харьковчане, как и в целом украинцы, стали свидетелями не одного подорожания. И речь не только о наболевшем подсолнечном масле, но и ряде других круп, овощей, мясных изделий.

Цены на продукты в Харькове осенью 2021 года
Фото из открытых источников
 
Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ, стоимость сахара за год выросла на 75%, а подсолнечного масла на 70%. 
 
Мясо только за последний месяц подорожало в среднем на 5%, а курица на 2%. Яйца за год вырослои в цене на 46%, только за последний месяц на 23%, и за последнюю неделю - на 5%! 
 
Цена сливочного масла, в сравнении с другими ценами, изменилась не сильно – 9% за год и 1% за месяц. 
 
Стоимость гречневой крупы взлетела на 14% за год, пшено - на 13%, а кукурузная крупа на 24% за год, хотя за последний месяц подешевела на 2%. 
 
Картофель радовал приятной тенденцией спада цен, на 14% за год и на 7% за месяц, однако уже за последнюю неделю снова скакнул на 7% вверх. Морковка подорожала на 23% за год, свекла на 49%, а лук на 56%. 
 
При этом всем цена на подсолнечное масло обещает только расти, хотя уже сейчас стоимость его в Украине доходит до 60 грн за литр, в тот момент как в Чехии цена нашего же масла 35 грн. 
 
Мнения экспертов на счёт динамики цен пока что расходятся, многие говорят, что они напрямую будут зависеть от урожая. Однако многие и предупреждают, уже этой осенью цена подсолнечного масла может достигнуть 100 грн за литр.
 
Напомним, за первое полугодие 2021 года потребительские цены на Харьковщине выросли на 6,2%.
 
Источник:   Минагрополитики и продовольствия Украины
 Тэги:  харьков, продукты, цены
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