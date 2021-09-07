07.09.2021 16:20 Виталий Хиневич

Работа Харьковского горсовета станет еще более открытой

Во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Канады в Украине Ларисой Галадзой руководитель Харькова Игорь Терехов, рассказывая о перспективных планах развития города, также заявил о желании сделать городскую власть более открытой для харьковчан.

Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ

"Сегодня есть запас общества на открытость, так в силу различных обстоятельств, сложилось, что мэрию города Харькова считали всегда очень закрытой. Я хочу, чтобы сегодня всё было максимально прозрачно, поэтому мы делаем работу городского совета более открытой, начиная от прозрачности тендерных процедур и заканчивая абсолютно всеми другими вопросами, выделения земли, разрешений на строительство, привлечения иностранных инвестиций, правил ведения бизнеса и так далее. Т.е., мы разрабатываем такие процедуры, чтобы все было четко и понятно, в том числе для наших иностранных партнеров", - сообщил Игорь Терехов.

Посол Канады в Украине Лариса Галадза в свою очередь приветствовала такое решение и все далеко идущие планы Харькова, касающиеся обновления муниципального транспорта, строительства двух станций метрополитена, многоуровневых развязок и паркингов в микрорайонах города, а также создания муниципальной скорой помощи и охраны порядка.

Посол отметила, как уже изменилась Первая столица за последние несколько лет.

"Хочу вам сказать, что Харьков на очень хорошем счету. Очень хвалят Харьков, говорят, что сюда надо ехать, что здесь хорошо, хорошо ехать в отпуск, на длинный уикенд, что здесь себя хорошо чувствуют молодые люди, у них здесь большие перспективы, вот такая репутация вашего города", - заявила Лариса Галадза.Лариса Галадза.

Также поблагодарила Игоря Терехова за то, что Харьков поддерживает Украинскую академию лидерства, с которой Канада в этом году планирует реализовать образовательный проект по привлечению молодых людей с Востока, которые стоят на пути выбора образования и будущей профессии. Посол уверена, что именно здесь в Харькове они имеют замечательную возможность развиваться.

Напомним, на встрече с предпринимателями – партнерами Карты харьковчанина – Игорь Терехов озвучил свои главные требования к чиновникам горсовета.