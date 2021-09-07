07.09.2021 15:50 Виталий Хиневич

Отдыхающих харьковчан унесло в открытое море

В поселке городского типа Лазурное, Херсонской области мужчину и его 13-летнего сына унесло на лодке в открытое море.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Херсонской области.

Отмечается, что 6 сентября, около 21:40, спасателям поступило сообщение от гражданина, что его вместе с сыном унесло на надувной лодке в открытое море.

Туристов удалось отыскать около 23:00 на расстоянии 6 километров от берега.

Спасателям мужчина рассказал, что приехал с сыном отдыхать из Харькова.

Они проживали в палатках на берегу поселка городского типа Лазурное, после решили сменить место на остров Джарылгач. Как только вышли в море, поднялся сильный ветер и их начало относить от берега.

Когда ситуация вышла из-под контроля, мужчина позвонил в Службу спасения и попросил о помощи.

Напомним, 8 июля на пляже одной из баз отдыха Бердянска утонул харьковчанин.