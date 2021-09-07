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07.09.2021  15:27   

ДТП в Харькове: Сбил мотоциклиста и уехал, бросив пострадавшего (фото, видео)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.


Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харкове - дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла на одной из главных магистралей Первой столице - Московском проспекте.

Здесь, возле сквера Небесной Сотни под колеса автомобиля попал мотоциклист. При этом сбивший парня автомобилист, про словам очевидцев очень быстро исчез с места присшествия, не оказав помощи пострадвашему, оставшемуся лежать на дороге.

По предварительной информации парень пришел в сознание. Быстро приехавшая скорая помощь увезла пострадавшего.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове вынесли приговор виновникам смертельной авария на перекрестке проспекта Гагарина и Южопроектной улицы. В ДТП, произошедшем в январе 2021 года возле пешеходного перехода была сбита 50-летняя женщина.

 

Тэги:  дтп, сбит мотоциклист, харьков, авария, московский проспект
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