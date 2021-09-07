07.09.2021 14:50

Элитные гектары: Добкин выделил своей семье землю за бесценок (видео)

Печенежское водохранилище, сосновый лес - эти природные богатства 10 лет назад стали частной собственностью. Тогда действующий глава Харьковской ХОГА Михаил Добкин, по информации журналистов, за бесценок отдал своим родственникам 3 гектара элитной земли с выходом к воде.

Как сообщают корреспонденты «Харьковских известий» со ссылкой на расследование журналистов программы «ГРОШІ», земельные участки в этом районе стоят сотни тысяч долларов. Вы удивитесь, но для родственников Михаила Добкина 3 га земли с лесом и выходом к воде год аренды стоит 13000 грн. Сумма настолько смешная, что сам Добкин при вопросе на эту тему затрудняется назвать точную сумму аренды.

«Не могу сказать точно, сколько в договоре указано, столько и платим. Если вам интересно, спросите у руководства кооператива», — отвечает Добкин на вопрос журналистки о стоимости аренды.

Как выяснили «ГРОШІ», собственником земельного участка на Печенежском водохранилище является дачный кооператив «Вереск». Основателями кооператива, по странному стечению обстоятельств, являются родственники Михаила Добкина – мать Алла Добкина, дочь Алла Гуревич и теща Анастасия Боженко.

В Харьковском антикоррупционном центре проследили цепочку выделения земли. Распоряжением №636 от 06.11.2012 года тогда еще глава ХОГА Михаил Добкин обязывает Волчанское лесное хозяйство заключить договор с дачным кооперативом «Вереск» договор аренды земельного участка площадью 2,85 га в селе Заречье сроком на 49 лет. Стоимость элитной земли оценили в сумму немного меньше 14 тысяч долларов. Это в 200-250 раз меньше рыночной стоимости земли на сегодняшний день.

В Харькове сейчас в разгаре предвыборная кампания. И конечно, журналисты попросили прокомментировать возможного кандидата в мэры Харькова Михаила Добкина, как, будучи главой ХОГА, он выделил землю семейному кооперативу, и не считает ли он, что это злоупотребление служебным положением.

Добкин отвечать на вопросы отказался, сославшись на занятость встречами с людьми, но пообещал: «Я стану мэром – наведу порядок».

И снова, как всегда, обещания, обещания, обещания.

Однако вернемся к элитным землям семейства Добкина. Журналисты засняли владения с высоты птичьего полета и увидели на воде дом на понтоне, хотя строить что-либо на этом участке водоема – запрещено. Но и тут Добкин обходит закон. Дом на воде он декларирует, как водное средство «Теремок».

По соседству с Добкиным кусок земли прихватил и экс-сотрудник Харьковской ОГА Сергей Овчаренко, правая рука экс-губернатора Добкина. Когда принимались решения по выделению земли на Печенежском водохранилище, Сергей Овчаренко был главой земельной комиссии. Захваченный Добкиным и его окружением лес вблизи поселка Старый Салтов – яркий пример того, как работала кооперативная схема – самая масштабная коррупционная схема на Харьковщине. «Со времен, когда Добкин был мэром, Харьков потерял 900 га земли. Эксперты оценивают ущерб городского бюджета от этой аферы в 5 млрд гривен», — рассказывает сооснователь проекта «Кнопки Харьков» Денис Сигай. Кооперативная схема в Харькове и области успешно работала с 2008 по 2016 годы. Землю выделяли в течение трех суток. В 2018 году Генеральная прокуратура огласила Михаилу Добкину подозрение в разворовывании государственной земли. А пока Добкин прекрасно чувствует себя в своем особняке, который построил в заповедной зоне Лесопарка, в центре Харькова. Добкину и эта земля досталась за бесценок. Была выделена по уже известной вам кооперативной схеме. Ранее мы сообщали, что Добкин хочет отдать на откуп бизнесменам коммунальное хозяйство Харькова.