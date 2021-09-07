07.09.2021 11:05

Зачем Добкин хочет разделить коммунальное хозяйство Харькова?

Эксперт по энергетике в пух и прах раскритиковал идею Добкина приватизировать систему теплоснабжения в Харькове.

Фото: kharkivoda.gov.ua

Идея Михаила Добкина прекратить работу ХТС и отдать их на откуп частным предпринимателям будет крайне интересна бизнесу, однако вредна для Харькова и его жителей.

Об этом на своей странице в Facebook заявил Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий, комментируя инициативу Добкина.

«Политик хочет превратить коммунальное хозяйство в бизнес — по сути, развалить теплосети и отдать на откуп бизнесменам, пусть построят модульные котельные. По расчетам Добкина, за три года бизнес «отобьет» расходы на строительство крышных котельных.Интерес бизнеса очевиден. А интерес потребителя? На котором будут зарабатывать бизнесмены, которым предлагается «раздать» систему городского центрального отопления?

Централизованное отопление, по примеру Варшавы и многих городов ФРГ, может быть достаточно эффективным. В Харькове активно используются газовые ТЭЦ, а это способ производства тепла с наивысшим КПД. Производится электроэнергия, а тепло, которое выделяется при этом, идет на отопление. При высокой плотности населения это выгоднее, чем котельные», – отметил Марунич.

Он также подчеркнул, что в харьковских коммунальных котельных сейчас активно идет работа по модернизации, там внедряются когенерационные установки , которые одновременно с теплом генерируют электроэнергию.

«Никакая крышная котельная, за которые так ратует Добкин, не даст такой эффективности. Хотя, собственно, при чем здесь эффективность? Это история про то, чтобы разделить коммунальное хозяйство и зарабатывать», – считает эксперт.

Напомним, Хозяйственный суд Харьковской области обязал Добкина выплатить почти 5 миллионов гривен. Он не выполнил условия договора купли-продажи акций компании.