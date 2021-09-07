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07.09.2021  11:05   

Зачем Добкин хочет разделить коммунальное хозяйство Харькова?

Эксперт по энергетике в пух и прах раскритиковал идею Добкина приватизировать систему теплоснабжения в Харькове.

Зачем Добкин хочет разделить коммунальное хозяйство Харькова?
Фото: kharkivoda.gov.ua
 
Идея Михаила Добкина прекратить работу ХТС и отдать их на откуп частным предпринимателям будет крайне интересна бизнесу, однако вредна для Харькова и его жителей. 
 
Об этом на своей странице в Facebook заявил Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий, комментируя инициативу Добкина. 
 
«Политик хочет превратить коммунальное хозяйство в бизнес — по сути, развалить теплосети и отдать на откуп бизнесменам, пусть построят модульные котельные. По расчетам Добкина, за три года бизнес «отобьет» расходы на строительство крышных котельных.Интерес бизнеса очевиден. А интерес потребителя? На котором будут зарабатывать бизнесмены, которым предлагается «раздать» систему городского центрального отопления?
 
Централизованное отопление, по примеру Варшавы и многих городов ФРГ, может быть достаточно эффективным. В Харькове активно используются газовые ТЭЦ, а это способ производства тепла с наивысшим КПД. Производится электроэнергия, а тепло, которое выделяется при этом, идет на отопление. При высокой плотности населения это выгоднее, чем котельные», – отметил Марунич. 
 
Он также подчеркнул, что в харьковских коммунальных котельных сейчас активно идет работа по модернизации, там внедряются когенерационные установки, которые одновременно с теплом генерируют электроэнергию.  
 
«Никакая крышная котельная, за которые так ратует Добкин, не даст такой эффективности. Хотя, собственно, при чем здесь эффективность? Это история про то, чтобы разделить коммунальное хозяйство и зарабатывать», – считает эксперт. 
 
Напомним, Хозяйственный суд Харьковской области обязал Добкина выплатить почти 5 миллионов гривен. Он не выполнил условия договора купли-продажи акций компании.
 
Источник:   Дмитрий Марунич
 Тэги:  харьков, хтс, добкин
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