07.09.2021 11:20 Евгений Клочко

В Харькове легковушка влетела в коммунальный "пылесос". Водителя из кузова вырезали спасатели (фото)

Дорожно-транспортное происшествие произошло на на Московском проспекте в районе дома №138 в Харькове.

Как сообщает РЕДПОСТ , во время уборки обочины в левой крайней полосе, в подметально-уборочный грузовой автомобиль "МАЗ" влетел автомобиль "ВАЗ-2103".

В результате аварии водителя легкового автомобиля зажало в салоне. Прибывшие на место ДТП спасатели с помощью специнструмента вырезали из кузова легковушки пострадавшего водителя, которого немедленно передали медикам для госпитализизации в медучреждение.

Напомним, утром 30 августа в Купянском районе вблизи села Петропавловка на трассе Чугуев – Меловое произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. 67-летний водитель легковушки Chery Amulet не справился с управлением, слетел в кювет и там столкнулся с деревом. В результате аварии водитель погиб мгновенно.