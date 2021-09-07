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07.09.2021  11:20   Евгений Клочко

В Харькове легковушка влетела в коммунальный "пылесос". Водителя из кузова вырезали спасатели (фото)

Дорожно-транспортное происшествие произошло на на Московском проспекте в районе дома №138 в Харькове.

ДТП Харьков: легковой ВАЗ столкнулся в грузовиком МАЗ ДТП Харьков: легковой ВАЗ столкнулся в грузовиком МАЗ
 
Как сообщает РЕДПОСТ, во время уборки обочины в левой крайней полосе, в подметально-уборочный грузовой автомобиль "МАЗ" влетел автомобиль "ВАЗ-2103".
 
В результате аварии водителя легкового автомобиля зажало в салоне. Прибывшие на место ДТП спасатели с помощью специнструмента вырезали из кузова легковушки пострадавшего водителя, которого немедленно передали медикам для госпитализизации в медучреждение.
 
Напомним, утром 30 августа в Купянском районе вблизи села Петропавловка на трассе Чугуев – Меловое произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. 67-летний водитель легковушки Chery Amulet не справился с управлением, слетел в кювет и там столкнулся с деревом. В результате аварии водитель погиб мгновенно.
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  дтп, харьков
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