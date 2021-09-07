В Харькове массовое отключение воды на Салтовке и Москалевке: подробности

На сутки отключат холодную воду в пяти районах Харькова.
С 8:00 8 сентября до 12:00 9 сентября будет прекращено водоснабжение части домов Московского, Киевского, Немышлянского, Основянского и Новобаварского районов Харькова, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Отключение связано с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей, с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период.
Без воды останутся следующие районы города:
Со списком адресов можно ознакомиться здесь.
Телефон для справок: 15-33.
Напомним, 7 сентября в части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.
Комментариев: 0
Стоит сосредоточиться на выполнении своих прямых обязанностей, чтобы ни к вам не было претензий из-за вашей работы. Будьте внимательны в тратах.
В Харькове ясному утру придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.
Украинские военные разведчики отмечают 7 сентября профессиональный праздник
влажность:
давление:
ветер: