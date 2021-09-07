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07.09.2021  11:26   Рита Парфенова

В Харькове массовое отключение воды на Салтовке и Москалевке: подробности

На сутки отключат холодную воду в пяти районах Харькова.


vodokanal.kharkov.ua

С 8:00 8 сентября до 12:00 9 сентября будет прекращено водоснабжение части домов Московского, Киевского, Немышлянского, Основянского и Новобаварского районов Харькова, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Отключение связано с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей, с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период.

Без воды останутся следующие районы города:

  • части Московского и Киевского районов, ограниченные ул. Гвардейцев Широнинцев, ул. Метростроителей, ул. Светлой, ул. Валентиновской, ул. Владислава Зубенко, Салтовским шоссе до ул. Гвардейцев Широнинцев;
  • часть Немышлянского района, ограниченная пр. Тракторостроителей, ул. Краснодарской, ул. Солнечной, пос. Победа, пос. Кулиничи (Салтовское шоссе, ул. 7-й Гвардейской Армии, ул. Волшебная, ул. Амосова), Салтовским шоссе до пр. Тракторостроителей;
  • часть Основянского района, ограниченная ул. Гольдбергской, ул. Москалевской, Нетеченской набережной, Гимназической набережной, ул. Вернадского, пр. Гагарина.
  • а также дома в Новобаварском районе по ул. Катерининской, 14-20, 41-57, ул. Москалевской, 2-68/114.

Со списком адресов можно ознакомиться здесь.

Телефон для справок: 15-33.

Напомним, 7 сентября в части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.

 

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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