26.08.2021 19:17

Суд обязал Добкина выплатить почти 5 миллионов гривен

Добкин не выполнил условия договора купли-продажи акций компании.

Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ , Д. Добкин в 2020 году собирался выкупить акции совладельца Владимир-Волынской птицефабрики, однако свои обязательства не выполнил и истец обратился в Хозяйственный суд Харьковской области. Представители Добкина несколько раз не являлись в судебное заседание, а так же заявляли судье отвод. Суд иск удовлетворил и взыскал с Д. Добкина 4 329 125,00 грн. основного долга; 3% годовых в сумме 76 394,04 грн.; сумму ущерба от инфляции - 344 350,23 грн. Кроме того суд обязал Добкина выплатить судебные издерки в сумме 71 338,50грн. При этом избирательную кампанию Михаил Добкин собирался финансировать за счет средств от Владимир-Волынской птицефабрики.

Как ранее сообщалось в СМИ, бизнесмен и совладелец компании по управлению активами «Ореола» Алексей Коваленко подал иск в суд на Добкина о взыскании 4,755 млн. грн долга. 4,329 млн. грн. – это сумма основного долга, остальное – проценты и пеня. Точно такой же иск бизнесмен подал и на младшего брата Дмитрия Добкина, прославившегося на всю Украину своими непростыми отношениями с запрещенными веществами

Фабула дела такова: 27 июля 2020 года завершилась сделка о продаже 59 % доли в уставном фонде КУА «Ореола». Но Михаил Добкин и его брат не заплатили до сих пор. После чего Коваленко подал иски в суд. Если верить декларации Добкина, то сделка была начата еще в 2018 году, но с тех пор действовала отсрочка по договору купли-продаже. Время шло, а бывший мэр и нардеп не платил.

Впрочем жадность проявляется у Добкина и в других случаях. Так, в медиа сообщали еще об одном способе, благодаря которому Добкин пытался улучшить свои финансовые дела. И называли его так - «за гранью человечности».

Речь идет об огромном желании Михаила Марковича получить наследство после смерти своего отца. Как сообщалось, у Марка Добкина был сын помимо Дмитрия и Михаила, от гражданской жены Марии Щеки, с которой он прожил почти десять лет. «После смерти отца встал вопрос о наследстве, и маленький сводный брат Толик, согласно украинскому законодательству, как и старшие братья, мог на него претендовать. И здесь Михаил Добкин, похоже, пошел на самые мерзкие шаги: он решил через суд добиться признания гражданской жены отца недееспособной алкоголичкой, чтобы добиться опеки над братом - а, значит, и дальше контролировать наследство, оставшееся после отца. Для того, чтобы добиться своей цели Добкин подал соответствующий иск в суд. На то время Мария жила в России. Но когда вернулась в Харьков, по неизвестному вызову, который не делали ее родные, к ней приехала скорая помощь и увезла в заточение в психиатрическую больницу. В суд Марию Щеку доставили прямо из психиатрической больницы. Женщина никак не реагировала на внешние раздражители и была очень инертной», - писало издание «Обозреватель»

Адвокаты гражданской жены покойного Марка Добкина считают, что на нее оказывали некое подозрительное влияние, возможно, с помощью медикаментов. В итоге – отобрали сына. В 2019 году Дзержинский райсуд Харькова постановил передать опеку над малышом Михаилу Добкину. В том же году сводному брату Добкина Анатолию поменяли имя на Давида.

Подобные истории многое говорят о том, насколько далеко может зайти Михаил Добкин, если ему очень нужны деньги.