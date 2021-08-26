26.08.2021 19:21
В Театральном переулке Харькова переделали спуск
Хотя харьковчане любили его и раньше, теперь тут стало намного атмосфернее.
РЕДПОСТ
Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ
, спуск в переулке Театральном раньше назывался "Зелёная лестница". Новые лавочки, интересные знаки, в чем-то шутливо передающие дух города, графити на бордюрах и новые лавочки, так теперь она выглядит.
Выполнена работа была в рамках решения небольших проблем городов, а локация – методом голосования украинцев.
Теперь спуск стал излюбленным местом молодёжи и местных жителей. Команда, работавшая над ним, на своих табличках просит придерживаться тишины и не мусорить, ведь рядом жилые дома. Вероятно это место не станет поводом для экскурсии или точкой, в которую специально идут в городе. Но теперь это уютное место для передышки в тени на вашем пути.
Харьков становится только лучше. Нравится ли вам новая локация в Харькове? Переходите по ссылке
и принимайте участие в нашем голосовании.
Напомним, ранее мы писали о том, что смотровая площадка будет бесплатной
и после тестового режима.
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