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26.08.2021  19:21   

В Театральном переулке Харькова переделали спуск

Хотя харьковчане любили его и раньше, теперь тут стало намного атмосфернее.


РЕДПОСТ
Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ, спуск в переулке Театральном раньше назывался "Зелёная лестница". Новые лавочки, интересные знаки, в чем-то шутливо передающие дух города, графити на бордюрах и новые лавочки, так теперь она выглядит. 
 
Выполнена работа была в рамках решения небольших проблем городов, а локация – методом голосования украинцев. 
 
Теперь спуск стал излюбленным местом молодёжи и местных жителей. Команда, работавшая над ним, на своих табличках просит придерживаться тишины и не мусорить, ведь рядом жилые дома. Вероятно это место не станет поводом для экскурсии или точкой, в которую специально идут в городе. Но теперь это уютное место для передышки в тени на вашем пути. 
 
Харьков становится только лучше. Нравится ли вам новая локация в Харькове? Переходите по ссылке и принимайте участие в нашем голосовании.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что смотровая площадка будет бесплатной и после тестового режима.  

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Тэги:  реконструкция, театральный переулок, харьков, зеленая лестница
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