26.08.2021 20:42

Вырвал сумку с 65 тысячами: в Харькове грабители напали на старушку в подъезде (фото)

В Харькове сообщили о подозрении налетчику.



//khar.gp.gov.ua

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Прокуратуру по информации руководителя окружной прокуратуры Эдуарда Новикова, установлено, что двое мужчин длительное временя следя за 77-летней женщиной, и зная, что она всегда с собой носит около 65 тысяч гривен, решили на старушку напасть.

Утром 20 августа 2021 года налетчики подошли к подъезду, где жила пенсионерка. Один из них остался ожидать ее неподалеку от подъезда указанного дома, а другой зашел в подъезд и начал ждать жертву на первом этаже. Когда женщина открыла дверь в подъезд и зашла внутрь, мужчина дважды ударил ее кулаком в лицо, вырвал у нее из рук сумку, с деньгами.

После совершенных незаконных действий, двое мужчин попытались скрыться, но одного из них остановили свидетели.

20 августа 2021 мужчине сообщили о подозрении.

21 августа 2021 года Киевским районным судом Харькова подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Лицо другого нападающего устанавливается. Проводятся необходимые следственные действия.

Грабителю светит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове парень убил свою тещу.