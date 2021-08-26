Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Вырвал сумку с 65 тысячами: в Харькове грабители напали на старушку в подъезде (фото)
26.08.2021  20:42   

Вырвал сумку с 65 тысячами: в Харькове грабители напали на старушку в подъезде (фото)

В Харькове сообщили о подозрении налетчику.


//khar.gp.gov.ua
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру по информации руководителя окружной прокуратуры Эдуарда Новикова, установлено, что двое мужчин длительное временя следя за 77-летней женщиной, и зная, что она всегда с собой носит около 65 тысяч гривен, решили на старушку напасть.
 
Утром 20 августа 2021 года налетчики подошли к подъезду, где жила пенсионерка. Один из них остался ожидать ее неподалеку от подъезда указанного дома, а другой зашел в подъезд и начал ждать жертву на первом этаже. Когда женщина открыла дверь в подъезд и зашла внутрь, мужчина дважды ударил ее кулаком в лицо, вырвал у нее из рук сумку, с деньгами.
 
 
После совершенных незаконных действий, двое мужчин попытались скрыться, но одного из них остановили свидетели.
 
20 августа 2021 мужчине сообщили о подозрении.
 
21 августа 2021 года Киевским районным судом Харькова подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
 
Лицо другого нападающего устанавливается. Проводятся необходимые следственные действия.
 
Грабителю светит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества.
 
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове парень убил свою тещу.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  ограбление, налет, харьков
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