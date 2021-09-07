07.09.2021 18:44

В среду в Харькове запустят еще четыре муниципальных маршрута

На маршруты в Харькове выйдут восемь автобусов Karsan.



РЕДПОСТ

Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ , ссылаясь на директора КП «Троллейбусное депо №2» Дмитрия Липового, муниципальные автобусы Karsan, помимо возобновленных маршрутов №17э, 217э, 245э и 272э, будут обслуживать запускаемые со среды 8 сентября маршруты №59э, 64э, 82э и 89э.

№59 - автостанция "Индустриальная" - ул. Библика, 4-А №64 - станция метро "Тракторный завод" - пр. Архитектора Алешина, ул. Луи Пастера, ул. Днестровская - пос. Фрунзе (Ул. Днестровская) №82э - станция метро "Армейская" - ул. Федорцовская; №89 ул. Клочковская - ул. Южнопроектная.

На 82 маршрут было больше всего заявлений и просьб харьковчанин. Ведь с Федорцов очень сложно выехать и добраться куда-либо. На эти маршруты выведут шестиметровые автобусы Karsan. На линии будут работать по 2 автобуса на каждом маршруте. Количество ещё могут изменить, когда поставка автобусов закончится.

Напомним, ранее мы писали о том, что новые автобусы Karsan в Харькове будут ходить там, откуда сейчас практически не выедешь.