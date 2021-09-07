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07.09.2021  18:44   

В среду в Харькове запустят еще четыре муниципальных маршрута

На маршруты в Харькове выйдут восемь автобусов Karsan.


РЕДПОСТ
Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ, ссылаясь на директора КП «Троллейбусное депо №2» Дмитрия Липового, муниципальные автобусы Karsan, помимо возобновленных маршрутов №17э, 217э, 245э и 272э, будут обслуживать запускаемые со среды 8 сентября маршруты №59э, 64э, 82э и 89э. 
  1. №59 - автостанция "Индустриальная" - ул. Библика, 4-А
  2. №64 - станция метро "Тракторный завод" - пр. Архитектора Алешина, ул. Луи Пастера, ул. Днестровская - пос. Фрунзе (Ул. Днестровская)
  3. №82э  - станция метро "Армейская" - ул. Федорцовская;
  4. №89 ул. Клочковская - ул. Южнопроектная.
На 82 маршрут было больше всего заявлений и просьб харьковчанин. Ведь с Федорцов очень сложно выехать и добраться куда-либо. На эти маршруты выведут шестиметровые автобусы Karsan. На линии будут работать по 2 автобуса на каждом маршруте. Количество ещё могут изменить, когда поставка автобусов закончится.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что новые автобусы Karsan в Харькове будут ходить там, откуда сейчас практически не выедешь.
Тэги:  karsan, маршрут, харьков, автобус 17э, 217э, 245э, 272э, 59э, 64э, 82э, 89э, хтз, метро, новые дома
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