Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В Харькове чернокожий парень бросился под поезд метро (ВИДЕО)
31.05.2021  21:34   

В Харькове чернокожий парень бросился под поезд метро (ВИДЕО)

Инцидент произошел 31 мая в 21:18 на станции метро "Алексеевская".


РЕДПОСТ

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на соцсети, на Алексеевке - инцидент в метро.

По словам очевидцев, машинист увидел человека на рельсах и применил экстренное торможение.
 
 
Иностранца задержали правоохранители и увели выяснять все обстоятельства происшедшего.
 
График движения поездов, по словам пресс-секретаря Харьковского метрополитена Алексея Битнера,  событие не повлияло.

Пытался покончить с собой: полиция установила причину утреннего инцидента в метро

Ранее РЕДПОСТ писал, 15 января 2021 года в Харькове на станции метро Исторический музей мужчина в неадекватном состоянии попытался прыгнуть на рельсы перед прибывающим поездом. Однако работница метрополитена и не дала ему совершить задуманное.

Тэги:  метро, прыгнул на рельсы, харьков
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.05 Криминал и происшествия Пожар в центре Харькова: горит дом на Пушкинской (ВИДЕО) 18.05 Криминал и происшествия Утром в Харькове на рельсы метро упал пассажир 10.05 Дороги и транспорт Оплата проезда в харьковской подземке банковской картой временно не работает
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 