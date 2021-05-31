Инцидент произошел 31 мая в 21:18 на станции метро "Алексеевская".
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на соцсети, на Алексеевке - инцидент в метро.
Пытался покончить с собой: полиция установила причину утреннего инцидента в метро
Ранее РЕДПОСТ писал, 15 января 2021 года в Харькове на станции метро Исторический музей мужчина в неадекватном состоянии попытался прыгнуть на рельсы перед прибывающим поездом. Однако работница метрополитена и не дала ему совершить задуманное.
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