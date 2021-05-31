31.05.2021 21:34

В Харькове чернокожий парень бросился под поезд метро (ВИДЕО)

Инцидент произошел 31 мая в 21:18 на станции метро "Алексеевская".



РЕДПОСТ

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на соцсети, на Алексеевке - инцидент в метро.

По словам очевидцев, машинист увидел человека на рельсах и применил экстренное торможение.

Иностранца задержали правоохранители и увели выяснять все обстоятельства происшедшего.

График движения поездов, по словам пресс-секретаря Харьковского метрополитена Алексея Битнера, событие не повлияло.

Пытался покончить с собой: полиция установила причину утреннего инцидента в метро

Ранее РЕДПОСТ писал, 15 января 2021 года в Харькове на станции метро Исторический музей мужчина в неадекватном состоянии попытался прыгнуть на рельсы перед прибывающим поездом. Однако работница метрополитена и не дала ему совершить задуманное.