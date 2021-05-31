31.05.2021 15:25

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 1 июня

Лето начнется пасмурно и дождливо. Одевайтесь теплее и не забывайте зонтики.

По информации синоптиков, такую погоду принесет нам Черноморско-Кавказский атмосферный фронт.



В ближайшие двое суток в Харьковской области предполагается облачная погода, с периодическими дождями и порывистым ветром. Температура воздуха будет значительно ниже нормы, особенно в дневные часы.

Итак, 1 июня....



Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 17%. Температура воздуха +10°...+11°C (ощущается как +10°C). Ветер северо-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 84%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 54%. Температура воздуха +12°...+14°C (ощущается как +14°C). Ветер северо-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 74%. Температура воздуха +14°...+13°C (ощущается как +11°C). Ветер северо-восточный, 8 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 10%. Будут происходить лишь небольшие геомагнитные возмущения, которые усилятся в вечерние часы. Однако и они не приведут к возникновению магнитных бурь.



Народные приметы. Наши предки заметили, если первые два дня июня льет дождь - весь месяц сухой, а лето будет теплым.



А вот если лето начиналось с холодов, то последующие 40 дней будут холодными.



Наблюдали также за птичьим царством: если вороны садятся клювами в одну сторону - к сильному ветру.



Согласно народным верованиям, с 1 июня «весна потом умывается, честному народу в пояс кланяется, на красно лето из-под белой руки глядит». О будущем плодородии свидетельствовали обильные росы, а частые туманы обещали, что в лесах будет много грибов.