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31.05.2021  15:25   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 1 июня

Лето начнется пасмурно и дождливо. Одевайтесь теплее и не забывайте зонтики.

Погода в Харькове, дождь на стадионе металлист

По информации синоптиков, такую погоду принесет нам Черноморско-Кавказский атмосферный фронт.

В ближайшие двое суток в Харьковской области предполагается облачная погода, с периодическими дождями и порывистым ветром. Температура воздуха будет значительно ниже нормы, особенно в дневные часы.

Итак, 1 июня....

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 17%. Температура воздуха +10°...+11°C (ощущается как +10°C). Ветер северо-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 84%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 54%. Температура воздуха +12°...+14°C (ощущается как +14°C). Ветер северо-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 74%. Температура воздуха +14°...+13°C (ощущается как +11°C). Ветер северо-восточный, 8 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 10%. Будут происходить лишь небольшие геомагнитные возмущения, которые усилятся в вечерние часы. Однако и они не приведут к возникновению магнитных бурь.

Народные приметы. Наши предки заметили, если первые два дня июня льет дождь - весь месяц сухой, а лето будет теплым.

А вот если лето начиналось с холодов, то последующие 40 дней будут холодными.

Наблюдали также за птичьим царством: если вороны садятся клювами в одну сторону - к сильному ветру.

Согласно народным верованиям, с 1 июня «весна потом умывается, честному народу в пояс кланяется, на красно лето из-под белой руки глядит». О будущем плодородии свидетельствовали обильные росы, а частые туманы обещали, что в лесах будет много грибов.

Тэги:  погода в харькове, харьков
 
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