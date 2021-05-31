Лето начнется пасмурно и дождливо. Одевайтесь теплее и не забывайте зонтики.
По информации синоптиков, такую погоду принесет нам Черноморско-Кавказский атмосферный фронт.
В ближайшие двое суток в Харьковской области предполагается облачная погода, с периодическими дождями и порывистым ветром. Температура воздуха будет значительно ниже нормы, особенно в дневные часы.
Итак, 1 июня....
Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 17%. Температура воздуха +10°...+11°C (ощущается как +10°C). Ветер северо-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 84%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 54%. Температура воздуха +12°...+14°C (ощущается как +14°C). Ветер северо-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 74%. Температура воздуха +14°...+13°C (ощущается как +11°C). Ветер северо-восточный, 8 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 10%. Будут происходить лишь небольшие геомагнитные возмущения, которые усилятся в вечерние часы. Однако и они не приведут к возникновению магнитных бурь.
Народные приметы. Наши предки заметили, если первые два дня июня льет дождь - весь месяц сухой, а лето будет теплым.
А вот если лето начиналось с холодов, то последующие 40 дней будут холодными.
Наблюдали также за птичьим царством: если вороны садятся клювами в одну сторону - к сильному ветру.
Согласно народным верованиям, с 1 июня «весна потом умывается, честному народу в пояс кланяется, на красно лето из-под белой руки глядит». О будущем плодородии свидетельствовали обильные росы, а частые туманы обещали, что в лесах будет много грибов.
Cегодняшний день звезды советуют потратить на домашние дела или проекты, не предполагающие глубоких эмоций, особенно негативных.
Лето начнется пасмурно и дождливо. Одевайтесь теплее и не забывайте зонтики.
В последний день весны светлая половина прекрасной половины человечества отмечает свой «профессиональный» праздник.
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